Quels sont les VPN les plus rapides ? Le baromètre en juillet 2026

Un VPN rapide en France ne l’est pas toujours à l’autre bout du monde. Pour notre baromètre de juillet 2026, nous avons testé les principaux services du marché sur plusieurs localisations, afin de comparer leurs débits descendants, leurs débits montants et leur latence.
Le top 3 des VPN les plus performants en juillet 2026
- 🥇 ExpressVPN – Le VPN le plus rapide sur l’ensemble des destinations
- 🥈 PureVPN – Le VPN le plus réactif
- 🥉 Surfshark – Le VPN le plus équilibré
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
- Réseau vaste et bonne couverture internationale
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Couverture multiplateforme très large
- Passif no-log encore encombrant
- Réseau vaste et bonne couverture internationale
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Couverture multiplateforme très large
- Passif no-log encore encombrant
- Plus de 4500 serveurs
- Connexions simultanées illimitées
- Applications claires et bien pensées
- Renouvellements nettement moins avantageux que les prix d’appel
- Plus de 4500 serveurs
- Connexions simultanées illimitées
- Applications claires et bien pensées
- Renouvellements nettement moins avantageux que les prix d’appel
Notre classement repose sur une lecture croisée des résultats. Les graphiques principaux affichent les mesures relevées sur serveur français, choisi comme point de référence pour comparer les VPN dans des conditions proches d’un usage depuis la France. Ces chiffres permettent de visualiser les écarts en download, en upload et en ping sur une même localisation.
La sélection ne se limite toutefois pas à ce relevé local. Elle tient aussi compte des mesures effectuées aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni, afin d’évaluer la tenue des services lorsque la distance augmente. C’est ce qui explique qu’un VPN puisse afficher le meilleur débit en France sans être désigné comme le plus rapide du mois au global.
En juillet 2026, ExpressVPN ressort comme le plus rapide grâce à ses débits descendants élevés et réguliers sur l’ensemble des destinations testées. PureVPN se distingue comme le plus réactif avec le meilleur ping relevé en France. Surfshark s’impose comme le plus équilibré, avec de très bons débits descendants, un upload élevé et une latence satisfaisante sur toutes les localisations testées.
Dans les coulisses de notre baromètre
Les mesures ont été réalisées sur une connexion fibre stable, avec un débit de référence sans VPN établi à 921,9 Mb/s en download, 794,7 Mb/s en upload et 1,3 ms de latence. Cette base ne sert pas à classer les fournisseurs, mais elle permet de mesurer la perte de débit après activation du tunnel chiffré.
Pour chaque service, nous avons retenu la configuration la plus pertinente pour les performances, telle qu’elle est proposée par défaut ou recommandée par l’éditeur. WireGuard a été privilégié quand il était disponible. Les protocoles propriétaires ont été conservés chez les fournisseurs qui les utilisent pour optimiser leurs débits, comme Lightway chez ExpressVPN, NordLynx chez NordVPN ou Dausos chez Surfshark.
La France a servi de localisation principale pour les mesures de référence. Des tests complémentaires ont ensuite été menés aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni, afin d’observer la tenue de chaque VPN avec la distance. Lorsque l’application proposait une sélection automatique du serveur le plus rapide ou le plus pertinent, ce choix a été conservé.
Les tests ont été répartis sur trois jours consécutifs, à raison de trois créneaux quotidiens (9h, 13h et 18h). L’objectif n’était pas de figer une valeur absolue, mais de lisser autant que possible les effets d’une saturation ponctuelle, d’un routage moins favorable ou d’un incident temporaire sur l’infrastructure du fournisseur.
Consulter le détail des relevés
Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, l’ensemble des performances brutes relevées pour ce baromètre est disponible dans un fichier dédié. Il regroupe le détail des mesures effectuées pour chaque fournisseur, sur chaque créneau horaire et pour chaque jour de test.
Premiers repères : un classement qui bouge selon la localisation
Sur serveur français, le détail des mesures révèle surtout une hiérarchie éclatée. NordVPN prend l’avantage en download, PrivadoVPN surprend en upload et PureVPN obtient le meilleur ping. Aucun fournisseur ne domine donc les trois indicateurs à la fois.
Hors de France, toutefois, ExpressVPN et Surfshark conservent les débits descendants les plus solides lorsque la distance augmente, en particulier aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni. NordVPN reste excellent en France et au Royaume-Uni, mais recule davantage sur les serveurs plus éloignés.
Débits descendants en France
En download sur serveur français, NordVPN prend la tête avec 870,1 Mb/s. Il devance Surfshark à 804,6 Mb/s et ExpressVPN à 796 Mb/s, séparés par moins de 10 Mb/s. À ce niveau, l’écart sert d’abord à ordonner le graphique : dans la plupart des usages, les trois services offriront une expérience très proche.
Derrière, PIA atteint 718,2 Mb/s, devant Proton VPN à 662,7 Mb/s. Les deux fournisseurs restent à un niveau élevé, suffisant pour du streaming en très haute définition, des téléchargements lourds ou une navigation chargée.
Le bas du tableau se détache davantage. PureVPN atteint 526,5 Mb/s, CyberGhost 437,7 Mb/s, tandis que PrivadoVPN ferme la marche à 332,8 Mb/s. Des résultats moins impressionnants face au groupe de tête, mais malgré tout très confortables pour les usages courants.
Débits ascendants en France
En upload, la hiérarchie change nettement. PrivadoVPN, dernier en download, prend cette fois la première place avec 431,6 Mb/s. Il devance Surfshark à 412,7 Mb/s et Proton VPN à 405,6 Mb/s, tous les trois regroupés dans un haut de tableau assez serré.
PureVPN suit à 382,8 Mb/s, avec un résultat solide pour les usages qui sollicitent davantage l’envoi de données : partage de fichiers, sauvegarde dans le cloud, visioconférence ou travail à distance.
Derrière, PIA atteint 320 Mb/s, devant CyberGhost à 304,2 Mb/s et NordVPN à 301,4 Mb/s. ExpressVPN ferme le classement local en upload avec 271,5 Mb/s. Son résultat reste correct en valeur absolue, mais il tranche avec son excellent niveau en débit descendant.
Latence en France
Sur le ping, PureVPN obtient le meilleur résultat du relevé français avec 3,1 ms. L’écart reste très faible avec Surfshark à 3,2 ms et Proton VPN à 3,3 ms, mais PureVPN prend bien l’avantage sur la réactivité locale.
ExpressVPN et PIA suivent à 4,3 ms, puis CyberGhost à 5,5 ms et NordVPN à 7,4 ms. Tous restent sur de très bonnes valeurs pour un serveur français. À ce niveau, la navigation, la visioconférence ou le jeu en ligne ne devraient pas (trop) souffrir du tunnel VPN.
PrivadoVPN ferme le classement avec 28,1 ms. Le résultat reste acceptable pour les usages courants, mais l’écart devient plus visible face au reste du panel, en particulier pour les usages sensibles au temps de réponse.
Les débits et le ping à l’épreuve de la distance
Hors de France, la hiérarchie change assez vite. Au Royaume-Uni, NordVPN conserve l’avantage en download avec 862,9 Mb/s, devant ExpressVPN à 836,6 Mb/s et Surfshark à 808,5 Mb/s. Les trois services restent à un niveau très proche du relevé français, avec des débits largement suffisants pour les usages les plus exigeants.
Aux États-Unis, ExpressVPN prend cette fois la tête avec 750,4 Mb/s, devant Surfshark à 715,4 Mb/s. L’écart se creuse ensuite avec PIA à 503,8 Mb/s, CyberGhost à 443,4 Mb/s, PrivadoVPN à 387,1 Mb/s et Proton VPN à 345 Mb/s. NordVPN, pourtant premier en France et au Royaume-Uni, descend ici à 295,4 Mb/s, juste devant PureVPN à 281,9 Mb/s.
Le Japon reste la localisation la plus exigeante du panel. Surfshark y obtient le meilleur download avec 343,1 Mb/s, devant ExpressVPN à 334,1 Mb/s et PIA à 259,6 Mb/s. Les autres fournisseurs passent sous les 230 Mb/s, avec PrivadoVPN à 228,3 Mb/s, Proton VPN à 213,5 Mb/s, PureVPN à 193,9 Mb/s, NordVPN à 189,3 Mb/s et CyberGhost à 139,2 Mb/s.
C’est cette tenue sur l’ensemble des destinations qui donne l’avantage à ExpressVPN en vitesse globale. Il ne signe pas le meilleur score en France, ni au Japon, mais il reste dans le trio de tête partout : troisième en France, premier aux États-Unis, deuxième au Japon et deuxième au Royaume-Uni. NordVPN affiche les meilleurs pics, mais se montre moins régulier dès que l’on s’éloigne. Surfshark reste son concurrent le plus direct, avec un excellent niveau au Japon et des résultats très solides aux États-Unis comme au Royaume-Uni.
Côté latence, la distance pèse sans surprise sur les résultats. Le Royaume-Uni reste très confortable, avec NordVPN à 11,7 ms, ExpressVPN à 13,7 ms et Surfshark à 18,5 ms. Aux États-Unis, CyberGhost obtient le meilleur ping avec 85,6 ms, devant PIA à 87,1 ms et PrivadoVPN à 96,8 ms. Au Japon, PrivadoVPN prend la tête à 249 ms, presque à égalité avec Surfshark à 249,8 ms.
Ce qu'il faut retenir de ce baromètre de juillet 2026
Ce baromètre de juillet 2026 confirme qu’un seul indicateur ne suffit pas à départager les VPN les plus performants. Sur serveur français, NordVPN signe le meilleur débit descendant, PrivadoVPN prend l’avantage en upload et PureVPN obtient la meilleure latence. Le meilleur choix dépend donc d’abord de l’usage recherché.
En vitesse pure, ExpressVPN ressort comme le service le plus convaincant du mois. Il ne gagne pas tous les relevés, mais il reste dans le trio de tête sur chaque destination testée. Cette régularité en download, en France comme à l’étranger, lui donne l’avantage face à NordVPN, plus rapide sur certains serveurs mais moins stable à longue distance.
PureVPN se distingue sur la réactivité locale, avec le meilleur ping relevé en France. Surfshark, lui, garde le profil le plus équilibré du panel. Ses débits descendants restent très élevés, son upload figure parmi les meilleurs et sa latence demeure satisfaisante sur les localisations testées.
Ces benchmarks donnent une bonne indication du confort d’usage, mais ils ne résument pas à eux seuls la qualité d’un VPN. Prix, politique de confidentialité, audits, applications, fonctions de sécurité et stabilité au quotidien restent essentiels avant de s’abonner.