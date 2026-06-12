Foire aux questions

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À quoi servent le TPM et les PCR (dont PCR7) dans BitLocker, et pourquoi une mauvaise configuration déclenche une demande de clé de récupération ?

BitLocker s’appuie sur le TPM (Trusted Platform Module) pour « sceller » la clé de chiffrement à un état précis de la machine au démarrage. Cet état est décrit par des mesures stockées dans des registres appelés PCR (Platform Configuration Registers), qui reflètent notamment des éléments du firmware et de la chaîne de boot. PCR7 est généralement lié au démarrage UEFI avec Secure Boot, et peut être inclus dans le profil de validation BitLocker selon la stratégie appliquée. Si les valeurs attendues changent (ou si la configuration PCR7 est considérée invalide/incompatible), le TPM refuse de libérer la clé automatiquement. Windows bascule alors en mode récupération et exige la clé BitLocker pour démarrer.

Qu’est-ce que Secure Boot et pourquoi le changement de certificat « Windows UEFI CA 2023 » peut affecter le démarrage ?

Secure Boot est un mécanisme UEFI qui n’autorise au démarrage que des composants signés par des certificats approuvés (bootloader, gestionnaire de démarrage, etc.). Il vise à bloquer les bootkits et modifications malveillantes avant le chargement de l’OS. La transition vers « Windows UEFI CA 2023 » correspond à une évolution des certificats utilisés pour signer des composants de démarrage, dont le Windows Boot Manager. Un composant signé avec un nouveau certificat peut modifier les mesures de démarrage enregistrées (PCR), ou être accepté/refusé selon l’état de la base de confiance UEFI. Dans un environnement où BitLocker valide finement ces mesures, ce changement peut suffire à déclencher une récupération si l’alignement TPM/PCR/Secure Boot n’est pas correct.

Que fait concrètement la mise à jour KB5094125 pour éviter la demande de clé BitLocker sur Windows Server 2025 ?

KB5094125 empêche l’installation du Windows Boot Manager signé en 2023 sur les systèmes identifiés comme ayant une configuration BitLocker/TPM incompatible. L’idée est de ne pas appliquer une modification de la chaîne de démarrage susceptible de changer les mesures PCR et de provoquer une récupération BitLocker au redémarrage. Ce correctif agit donc comme un garde-fou : il bloque la transition tant que la configuration n’est pas remise en conformité. Les machines concernées peuvent être repérées via un événement système indiquant que la mise à jour Secure Boot du Boot Manager 2023 n’a pas été appliquée. Une fois la configuration TPM/PCR corrigée (ou BitLocker temporairement suspendu), l’installation du Boot Manager 2023 peut être retentée sans déclencher de récupération.