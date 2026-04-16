Foire aux questions

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À quoi servent le TPM et les registres PCR (dont PCR7) dans le déverrouillage BitLocker ?

Le TPM (Trusted Platform Module) est une puce de sécurité qui peut stocker et « sceller » des secrets, comme la clé de protection utilisée par BitLocker. Pour décider s’il peut déverrouiller automatiquement le disque, le TPM compare l’état de démarrage de la machine à des mesures enregistrées dans des PCR (Platform Configuration Registers). PCR7 est notamment lié à l’état de Secure Boot et à certains paramètres UEFI : si ces mesures changent, le TPM considère que l’environnement n’est plus identique. Dans ce cas, BitLocker bascule en mode récupération et demande la clé pour éviter un déverrouillage dans un contexte potentiellement compromis.

Pourquoi une transition de certificats Secure Boot peut-elle déclencher un écran de récupération BitLocker après une mise à jour ?

Secure Boot repose sur une chaîne de confiance : des composants de démarrage (comme le bootloader/Boot Manager) doivent être signés avec des certificats approuvés par le firmware UEFI. Quand un environnement passe à de nouveaux certificats (par exemple une nouvelle autorité de certification UEFI), les signatures et parfois les éléments chargés au démarrage changent. Ces changements peuvent modifier les mesures enregistrées dans les PCR du TPM, ce que BitLocker interprète comme une variation du « profil de démarrage ». Résultat : même si la mise à jour est légitime, BitLocker peut exiger une clé de récupération au prochain redémarrage pour valider que la machine n’a pas été altérée.

Qu’est-ce qu’un Known Issue Rollback (KIR) chez Microsoft, et dans quels cas l’utiliser ?

Le Known Issue Rollback est un mécanisme qui permet à Microsoft de désactiver à distance une régression introduite par une mise à jour, sans désinstaller tout le correctif. Techniquement, il s’appuie sur une politique de configuration (souvent via Windows Update ou des stratégies en environnement géré) qui « revient » sur un changement précis de comportement. Le KIR est surtout utile quand le patch corrige des failles importantes, mais qu’un bug impacte un sous-ensemble de machines : on garde les correctifs de sécurité, tout en neutralisant la partie problématique. En entreprise, il se déploie généralement via des outils d’administration (GPO/MDM) pour cibler uniquement les postes ou serveurs concernés.