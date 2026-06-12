Qui ne rêverait pas d’une pelouse impeccable sans avoir à y passer ses week-ends ? C’est la promesse des robots tondeuses : un gazon net, régulier et un entretien quasi inexistant. Mais encore faut-il choisir le bon modèle, car tous ne proposent pas le même niveau de prestations.

Certains appareils nécessitent encore l’installation de câbles périphériques, de bornes relais ou d’autres dispositifs dont la mise en place peut vite devenir contraignante. À cela s’ajoutent des écarts parfois importants en termes de navigation, de précision de tonte ou encore d’ergonomie. Alors, vers quel modèle se tourner ?

Deux références attirent particulièrement l’attention : les Navimow i206 AWD et i208 AWD.