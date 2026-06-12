La catégorie des robots tondeuses est souvent bien représentée lors du Prime Day. Il est donc judicieux d’anticiper et de s’intéresser dès maintenant aux modèles offrant un excellent rapport qualité-prix, histoire de sauter sur l’occasion lorsqu’elle se présente. Justement, deux modèles attirent les regards !
Qui ne rêverait pas d’une pelouse impeccable sans avoir à y passer ses week-ends ? C’est la promesse des robots tondeuses : un gazon net, régulier et un entretien quasi inexistant. Mais encore faut-il choisir le bon modèle, car tous ne proposent pas le même niveau de prestations.
Certains appareils nécessitent encore l’installation de câbles périphériques, de bornes relais ou d’autres dispositifs dont la mise en place peut vite devenir contraignante. À cela s’ajoutent des écarts parfois importants en termes de navigation, de précision de tonte ou encore d’ergonomie. Alors, vers quel modèle se tourner ?
Deux références attirent particulièrement l’attention : les Navimow i206 AWD et i208 AWD.
Navimow i206 AWD et i208 AWD : des incontournables ?
Avec ses robots tondeuses i206 AWD et i208 AWD, Navimow se positionne de manière très habile en intégrant des technologies habituellement réservées aux modèles premium, tout en proposant sur des appareils plus accessibles. L’exemple le plus parlant est celui de la transmission intégrale.
Transmission intégrale et ESC
Les trois roues présentes sur ces robots sont motrices, leur permettant de se déplacer efficacement, même lorsque le terrain est complexe. Ils sont capables de franchir des pentes allant jusqu’à 45 % d’inclinaison, là où de nombreux modèles classiques commencent à perdre en adhérence.
Des performances qui s’expliquent aussi par la présence d’un système de contrôle électronique de stabilité (ESC) et d’un contrôle de traction intelligent. Ce qui lui permet de rester stable dans les pentes et de limiter le patinage des roues. Le robot bénéficie aussi de la technologie Xero-Turn™ qui lui permet d’effectuer un demi-tour à 180° même lorsque l’espace autour est limité et sans abîmer le gazon.
Une installation simplifiée
L’une des critiques les plus fréquentes à l’encontre des robots tondeuses (et l’un des principaux freins à leur adoption) concerne leur installation. Entre le câble périphérique à enterrer, l’ajout éventuel de bornes ou encore les réglages parfois fastidieux, la mise en service peut être décourageante.
Navimow adopte ici une approche radicalement différente : les i206 AWD et i208 AWD fonctionnent tous deux sans fil périphérique ni antenne relais à installer. On sort le robot tondeuse de sa boîte et, quelques minutes plus tard, il est prêt à prendre du service. C’est simple et efficace !
Navigation autonome
Le système de navigation combine un positionnement par satellite au centimètre près avec une vision assistée par IA.
Le robot réalise une cartographie précise des lieux, planifie ses trajets, puis se déplace en tenant compte des objets, des plantes et des animaux qui pourraient se trouver sur son chemin.
Navimow i206 AWD ou i208 AWD : lequel choisir ?
Les principales différences entre ces deux robots tondeuses résident dans leur autonomie et la surface de couverture :
- Le modèle i206 AWD est conçu pour des surfaces allant jusqu’à 600 m² ;
- Le modèle i208 AWD se montre plus endurant, avec une capacité allant jusqu’à 800 m².
Au-delà de cette distinction, les deux appareils partagent une base technique très proche et offrent une expérience d’utilisation équivalente au quotidien.
Dans les deux cas, le fonctionnement est silencieux, avec un niveau sonore limité à 59 dB. De quoi profiter du jardin sans être dérangé par le bruit de la tonte. Ils sont aussi capables de s’adapter aux conditions météorologiques et évitent de tondre en cas de mauvais temps. À cela s’ajoutent une certification IP66 contre la poussière et les projections d’eau, une protection contre les UV ainsi qu’une garantie de 3 ans.
Enfin, Navimow a également intégré plusieurs fonctionnalités de sécurité visant à offrir une tranquillité d’esprit renforcée :
- Double système d’alarme : des notifications sont envoyées via l’application si la tondeuse est soulevée ou si elle franchit une zone interdite.
- Suivi GPS en temps réel : l’utilisateur peut surveiller la position exacte du robot depuis l’application.