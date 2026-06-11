C’’est officiel, Stellantis commercialisera de la Dodge Charger en Europe, soixante ans après le lancement du modèle aux États-Unis. KW Automotive, importateur officiel de la marque sur le continent, distribuera les véhicules via son réseau de revendeurs agréés, sans passer par les circuits des autres marques du groupe. Fabio Catone, directeur de Dodge Europe, a déclaré que la Charger avait « toujours revendiqué sa différence » et que cet état d’esprit guidait son retour.

Stellantis a construit cette génération sur l’architecture STLA Large. Deux versions thermiques au catalogue : la R/T de 420 ch et la Scat Pack de 550 ch, chacune motorisée par le six cylindres 3,0 litres biturbo Hurricane Sixpack. En électrique, la Daytona R/T développe 536 ch et la Daytona Scat Pack monte à 670 ch avec deux moteurs. Pour chaque motorisation, l’acheteur aura le choix entre un coupé deux portes et une berline quatre portes, avec transmission intégrale de série.