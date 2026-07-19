Dans un parcours de vente optimisé, chaque point de friction est éliminé afin de guider le prospect vers la conversion. L’expérience est fluide, cohérente et rapide, de façon à transformer l’intention en action. C’est le modèle théorique, celui que toutes les directions commerciales s’évertuent à atteindre.

Dans la pratique, cependant, cette ambition se heurte à une réalité plus complexe. Les pics d’activité créent des goulots d’étranglement qui ralentissent le traitement des demandes et mettent les équipes sous tension. Même avec des commerciaux expérimentés et une organisation rigoureuse, les délais s’allongent, certaines opportunités doivent être priorisées et la qualité des échanges peut varier en fonction de la charge de travail.

Or, chaque minute perdue peut réduire les chances de conversion et laisser passer des opportunités pourtant prometteuses.