Avec ses nouveaux agents IA capables de passer des appels et des messages, mais aussi d’exécuter des actions concrètes pour soulager les équipes, Aircall entend transformer la relation client.
Dans de nombreuses organisations, les équipes en contact direct avec les clients et les prospects évoluent dans un environnement fragmenté. Les données sont dispersées entre plusieurs outils, l’historique des échanges est difficile à reconstituer, les intégrations fonctionnent de manière imparfaite et le pilotage des performances reste souvent partiel. Ce sont des minutes perdues à chaque appel, des opportunités manquées et, in fine, une qualité de service qui s’érode.
Aircall centralise et simplifie la communication
Aircall a été conçu précisément pour éliminer ces points de friction en proposant une plateforme de communication unifiée. Celle-ci se connecte aux outils déjà en place afin de fournir, dès le début d’un appel, un contexte complet : coordonnées du contact, historique des échanges et données essentielles. Grâce à cela, les équipes peuvent se concentrer sur la conversation plutôt que sur la recherche d’informations.
Une interface intuitive complète l’ensemble en centralisant toutes les fonctions du quotidien (envoi de SMS, enregistrements d’appels, historique des appels manqués et des messages vocaux). Et en prime, Aircall ne requiert aucun matériel spécifique, un ordinateur ou un mobile suffisent, ce qui en fait une solution idéale pour les PME qui souhaitent améliorer leurs communications sans réaliser d’investissements lourds.
Trois nouveaux outils IA qui transforment l’expérience client
Au fil des années, Aircall a enrichi sa plateforme avec des fonctionnalités d’intelligence artificielle destinées à assister les équipes et affiner l’analyse des conversations. Aujourd’hui, l’entreprise franchit une étape en lançant trois solutions IA qui constituent son évolution la plus ambitieuse.
Outbound AI Virtual Agent : automatiser les appels sans déshumaniser la relation
Le premier outil, Outbound AI Virtual Agent, est conçu pour soulager les équipes des tâches répétitives à faible valeur ajoutée.
L’objectif n’est donc pas de remplacer l’humain, mais plutôt de lui faire gagner du temps sur des interactions standardisées : confirmations de rendez-vous, relances de paiement, suivis de routine. L’agent IA déclenche automatiquement des appels à partir d’événements provenant du CRM, d’un calendrier ou d’une plateforme.
Une fois connecté aux outils métiers, l’agent IA est même capable de récupérer le statut d’une commande en temps réel depuis Shopify ou encore de transmettre des liens de paiement. Il gère aussi les messageries vocales et contourne les filtres anti-robots. Et lorsque la situation nécessite l’intervention d’un humain, la transition se fait sans rupture. Le conseiller reprend la conversation avec tout l’historique déjà enregistré, le client n’a donc pas à répéter les informations plusieurs fois.
Pour couronner le tout, Aircall s’est assuré que l’intégration soit facile. En quelques heures vous êtes opérationnel, il suffit de configurer les agents et de connecter les outils.
AI Actions : une IA qui facilite le travail des équipes
Un appel se termine, mais le travail du commercial ou de l’équipe support, lui, ne fait que commencer : rédaction du compte rendu, qualification du ticket, mise à jour des données client. Maintenant, si l’on multiplie ces tâches administratives par plusieurs centaines d’appels, le temps perdu devient un véritable problème de performance.
Les AI Actions permettent justement d’enlever cette charge des épaules des conseillers.
Les agents IA peuvent désormais agir en temps réel, pendant et après les appels. Lorsqu’un interlocuteur mentionne son entreprise, sa fiche est retrouvée ou créée dans HubSpot. S’il décrit un incident, un ticket est ouvert dans Zendesk avec des informations déjà structurées. S’il souhaite connaître le statut de sa commande, l’IA interroge directement Shopify et fournit une réponse immédiate au cours de l’échange.
L’intérêt réside aussi dans la simplicité de déploiement. La configuration s’effectue dans le tableau de bord Aircall, à partir de modèles préconçus. Aucun code n’est requis, un manager peut ainsi paramétrer un workflow en quelques minutes.
AI Messaging Agents : l’IA s’étend aux SMS et à WhatsApp
Pour aller encore plus loin, Aircall étend son intelligence artificielle aux canaux SMS et WhatsApp.
Les AI Messaging Agents peuvent comprendre les demandes textuelles des utilisateurs, répondre de manière contextualisée et maintenir une conversation cohérente. Là encore, l’objectif n’est pas de supprimer l’intervention humaine, mais de fluidifier les interactions les plus simples.
D’ailleurs, en cas de demande plus complexe, la conversation est transférée à un conseiller humain avec l’ensemble du contexte déjà conservé. Le client bénéficie ainsi d’une prise en charge fluide et continue, sans avoir à répéter ses informations ni rester sans réponse.
Aircall place l’IA au service de l’humain
Avec ces nouvelles solutions, Aircall ne se contente pas d’ajouter des fonctionnalités à des fins marketing, il redéfinit le rôle de l’IA dans la relation client. Chaque outil a été pensé pour compléter le travail des équipes, automatiser ce qui peut l’être et libérer les conseillers pour ce qui compte vraiment, à savoir l’écoute et la résolution de problèmes.
Pour les entreprises qui cherchent à gagner en efficacité sans sacrifier la qualité de leur relation client, ces ajouts sont un game-changer !