Le premier outil, Outbound AI Virtual Agent, est conçu pour soulager les équipes des tâches répétitives à faible valeur ajoutée.

L’objectif n’est donc pas de remplacer l’humain, mais plutôt de lui faire gagner du temps sur des interactions standardisées : confirmations de rendez-vous, relances de paiement, suivis de routine. L’agent IA déclenche automatiquement des appels à partir d’événements provenant du CRM, d’un calendrier ou d’une plateforme.

Une fois connecté aux outils métiers, l’agent IA est même capable de récupérer le statut d’une commande en temps réel depuis Shopify ou encore de transmettre des liens de paiement. Il gère aussi les messageries vocales et contourne les filtres anti-robots. Et lorsque la situation nécessite l’intervention d’un humain, la transition se fait sans rupture. Le conseiller reprend la conversation avec tout l’historique déjà enregistré, le client n’a donc pas à répéter les informations plusieurs fois.

Pour couronner le tout, Aircall s’est assuré que l’intégration soit facile. En quelques heures vous êtes opérationnel, il suffit de configurer les agents et de connecter les outils.