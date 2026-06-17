L’été approche, et la piscine redevient (avec la terrasse) le centre névralgique du jardin. Reste une réalité moins glamour, puisqu’entre les feuilles, les insectes, les dépôts au fond du bassin et l’entretien régulier de l’eau, profiter de sa piscine demande souvent plus d’efforts qu’on ne l’imagine. L’occasion idéale pour Beatbot de profiter du Prime Day pour afficher des remises sur ses robots piscines.
Du côté de l’entretien de nos piscines, ces dernières années ont vu émerger des robots en mesure de prendre en charge l’essentiel de l'entretien du bassin.
C’est précisément l’approche adoptée par Beatbot, qui structure aujourd’hui son catalogue autour de deux grandes familles de produits : la gamme Sora, pensée pour offrir un excellent équilibre entre performances et budget, et la gamme AquaSense, qui concentre les technologies les plus avancées de la marque.
Et l’autre bonne nouvelle du moment, c’est que toute la gamme Beatbot bénéficie actuellement des promos du Prime Day, avec des remises allant jusqu’à -47 % !
La Gamme Sora, ou l’entretien intelligent accessible au plus grand nombre
S’il fallait retenir un seul modèle dans cette série, ce serait sans doute le Sora 70. Positionné comme le robot le plus complet de la famille, il se distingue par une approche particulièrement ambitieuse du nettoyage de piscine.
Là où de nombreux robots se concentrent essentiellement sur le fond et parfois les parois, le Sora 70 propose un nettoyage 4-en-1 couvrant le fond du bassin, les parois, la ligne d’eau, mais aussi la surface. Une caractéristique particulièrement intéressante durant la belle saison, lorsque pollen, feuilles ou insectes viennent régulièrement s’accumuler à la surface (et que l’on doit alors jouer de l’épuisette).
Pour parvenir à couvrir efficacement l’ensemble du bassin, Beatbot s’appuie notamment sur sa technologie SonicSense. Grâce à une détection ultrasonique des obstacles et à une gestion intelligente des trajectoires, le robot optimise ses déplacements afin de réduire les zones oubliées et d’améliorer la couverture globale.
Autre avantage appréciable au quotidien, la fonction Smart Surface Parking. Une fois sa mission terminée, le robot revient dans une zone facilement accessible, limitant ainsi les manipulations parfois fastidieuses pour le récupérer. Et grâce à l’évacuation automatique de l’eau (via la technologie SmartDrain), qui réduit le poids de l’équipement, la récupération se veut plus simple et légère que jamais. Pratique !
Avec son tarif Prime Day passant de 1 499 € à 1 109 €, le Sora 70 apparaît comme l’une des propositions les plus attractives de la marque pour les propriétaires de piscines à la recherche d’un entretien complet, sans avoir pour cela à basculer dans l’ultra haut de gamme.
Son petit frère, le Sora 30, constitue une solution intermédiaire particulièrement pertinente pour les utilisateurs souhaitant aller plus loin qu’un modèle d’entrée de gamme.
Son nettoyage 3-en-1 prend en charge le fond, les parois et la ligne d’eau, tandis que la même technologie SonicSense contribue là aussi à améliorer la navigation et la détection des obstacles. De quoi offrir un nettoyage plus fluide et une couverture plus homogène du bassin.
Proposé actuellement à 609 € au lieu de 899 €, il représente une porte d’entrée intéressante vers les technologies intelligentes développées par Beatbot.
Pour les propriétaires découvrant l’univers des robots de piscine, le Sora 10 mise sur une philosophie encore plus directe. Par rapport au Sora 30, celui-ci fait l’impasse sur la technologie SonicSense, et dispose d’une batterie de 7 800 mAh (contre 10 000 mAh), mais il conserve la même puissance d’aspiration.
Compact, sans fil et simple à utiliser, il permet (et c’est bien là l’essentiel) d’automatiser les tâches les plus chronophages sans nécessiter pour cela une prise en main complexe. Une solution pensée pour ceux qui souhaitent remplacer l’aspiration manuelle par une approche beaucoup plus confortable, sans sacrifier l’efficacité.
Son prix promotionnel de 474 € pendant le Prime Day, contre 699 € habituellement, en fait incontestablement le modèle le plus accessible de la gamme.
Gamme AquaSense : quand l’IA prend le contrôle de l’entretien du bassin
Pour les passionnés de nouvelles technologies et les amateurs de maison connectée, l’AquaSense X constitue aujourd’hui la vitrine technologique de Beatbot. Le constructeur le présente comme « le premier robot de nettoyage de piscine intelligent doté d’une station d’auto-nettoyage autonome ».
L’appareil embarque le système de vision HybridSense, associé à la navigation intelligente CleverNav. Ensemble, ces technologies permettent au robot d’analyser son environnement, d’identifier les débris, d’éviter les obstacles et d’adapter ses déplacements en temps réel.
L’AquaSense X intègre également des fonctions avancées comme la récupération automatique ou encore le nettoyage nocturne, renforçant encore son niveau d’autonomie.
Affiché à 3 999 € à l’occasion du Prime Day au lieu de 4 250 €, il s’adresse avant tout aux utilisateurs qui souhaitent bénéficier de ce qui se fait de plus avancé dans l’univers du nettoyage de piscine automatisé.
AquaSense 2 Ultra : le premier robot nettoyeur de piscine 5-en-1 au monde équipé d'une intelligence artificielle
Autre modèle phare du catalogue, l’AquaSense 2 Ultra pousse lui aussi très loin la logique d’entretien global, et son approche 5-en-1 ne se limite pas à l’élimination des débris.
Le robot intègre également un système de clarification de l’eau destiné à améliorer la qualité visuelle du bassin et à participer à un entretien plus complet.
Un robot qui s’adresse là encore aux utilisateurs qui ne cherchent plus seulement un robot capable de nettoyer, mais bien un véritable assistant capable de contribuer à la gestion globale de leur piscine.
Avec un tarif passant de 3 850 € à 2 699 €, l’AquaSense 2 Ultra représente l’une des offres premium les plus attractives du catalogue Beatbot.
Les offres Beatbot pendant le Prime Day
- Sora 70 passe à 1109 € au lieu de 1499 € (soit 26 % de remise)
- Sora 30 passe à 609 € au lieu de 899 € (soit 32 % de remise)
- Sora 10 passe à 474 € au lieu de 699 € (soit 32% de remise)
- AquaSense X passe à 3 999 € au lieu de 4 250 € (soit 6% de remise)
- AquaSense 2 Ultra passe à 2699 € au lieu de 3 850 € (soit 30 % de remise)
- AquaSense 2 Pro passe à 1799 € au lieu de 2 690 € (soit 33 % de remise)
- AquaSense 2 passe à 899 € au lieu de 1 699 € (soit 47 % de remise)
- iSkim Ultra passe à 578 € au lieu de 999 € (soit 42 % de remise)