Pour parvenir à couvrir efficacement l’ensemble du bassin, Beatbot s’appuie notamment sur sa technologie SonicSense. Grâce à une détection ultrasonique des obstacles et à une gestion intelligente des trajectoires, le robot optimise ses déplacements afin de réduire les zones oubliées et d’améliorer la couverture globale.

Autre avantage appréciable au quotidien, la fonction Smart Surface Parking. Une fois sa mission terminée, le robot revient dans une zone facilement accessible, limitant ainsi les manipulations parfois fastidieuses pour le récupérer. Et grâce à l’évacuation automatique de l’eau (via la technologie SmartDrain), qui réduit le poids de l’équipement, la récupération se veut plus simple et légère que jamais. Pratique !