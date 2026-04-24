À l’approche des beaux jours, la piscine redevient le centre de toutes les attentions… Et signe aussi le retour de quelques corvées. Pour simplifier l’entretien sans exploser le budget, le robot nettoyeur Redkey S100 entend bien s’imposer comme une solution aussi accessible qu’efficace.
Le soleil est de retour, les températures remontent, les journées s’allongent… Et la tentation de remettre la piscine en service se fait très forte ! Mais avant de piquer une tête, un passage par la case nettoyage s’impose. Feuilles mortes, sable, dépôts divers… L’hiver n’a généralement pas été tendre avec le bassin. Et c’est précisément là que le Redkey S100 veut entrer en scène. Proposé à un tarif particulièrement attractif (environ 100 €), ce robot sans fil mise sur la simplicité et l’efficacité pour séduire les propriétaires de piscines privées.
Le retour du soleil, des piscines… Et des sessions nettoyage
Comme bon nombre de robots-piscines modernes, le premier avantage évident ici : l’absence de câble. Pas de branchement contraignant, pas de fil qui s’emmêle ou qui limite les déplacements. Le Redkey S100 fonctionne en totale autonomie. On le jette à l’eau, et il se charge du reste.
Avec un poids contenu sous la barre des 5 kg, la prise en main reste accessible à tous. Une seule main suffit pour le manipuler, que ce soit pour l’immerger ou le récupérer. Un détail en apparence anodin, mais qui peut faire la différence lorsqu’il s’agit d’un usage régulier, d’autres robots pouvant se montrer deux fois plus lourds.
Autre très bon point ici, une livraison rapide depuis la France, annoncée entre 2 et 4 jours ouvrés. Un argument qui tombe à pic pour ceux qui comptent remettre leur piscine en état ces prochains jours.
Une solution simple, accessible et complète
Derrière son positionnement tarifaire agressif, le Redkey S100 ne se contente pas du minimum. Il embarque une batterie lithium de 5 200 mAh offrant une autonomie confortable (environ 2h selon le constructeur), et de quoi couvrir une piscine de taille standard en une seule session. Concrètement, cela signifie moins d’interruptions et une utilisation plus fluide.
Côté nettoyage, le robot s’appuie sur une double motorisation et un système d’aspiration (avec un filtre de 180 µm) conçu pour capturer aussi bien les petits débris que les particules plus fines. Sable, feuilles, poussières… Le fond de la piscine retrouve rapidement un aspect net, sans effort particulier.
L’un des points intéressants du S100 réside dans sa capacité à s’adapter aux différentes formes de bassins. Grâce à une inclinaison étudiée, il suit les reliefs et les pentes sans difficulté, assurant un passage homogène sur l’ensemble du fond. « Son angle d’inclinaison de 18° s’adapte à toutes les pentes de piscine, assurant un nettoyage impeccable du fond et des parois » promet la marque. Pas besoin de repasser derrière lui toutes les dix minutes donc.
Et puis, il y a cette petite touche de confort qui change tout, avec le retour automatique en fin de cycle. Concrètement, lorsque la batterie faiblit, le robot rejoint de lui-même le bord de la piscine. Résultat : pas besoin de plonger ou de tendre une perche pour aller le récupérer au milieu du bassin. Avec le crochet fourni, l’opération se fait rapidement (et sans se mouiller).
La philosophie générale est ici de proposer une expérience simple et très accessible, mais suffisamment aboutie pour répondre aux besoins concrets du quotidien.
Un allié malin pour la saison estivale
Comment ne pas voir dans le Redkey S100 une solution particulièrement pertinente pour les utilisateurs occasionnels et/ou les petits budgets, sans jamais prétendre rivaliser avec des modèles bien plus onéreux. Il promet de couvrir l’essentiel.
Son positionnement tarifaire, couplé à une utilisation sans contrainte et une efficacité tout à fait honnête, en fait un compagnon idéal pour entretenir sa piscine sans y consacrer trop de temps, trop d’argent, ni d’énergie.
À l’heure de rouvrir les piscines et de préparer l’été, le Redkey S100 arrive comme une réponse pragmatique à une problématique bien connue. Simple, autonome et abordable, il permet de déléguer une tâche souvent fastidieuse afin de se concentrer sur ce qui compte vraiment… La baignade !