Le soleil est de retour, les températures remontent, les journées s’allongent… Et la tentation de remettre la piscine en service se fait très forte ! Mais avant de piquer une tête, un passage par la case nettoyage s’impose. Feuilles mortes, sable, dépôts divers… L’hiver n’a généralement pas été tendre avec le bassin. Et c’est précisément là que le Redkey S100 veut entrer en scène. Proposé à un tarif particulièrement attractif (environ 100 €), ce robot sans fil mise sur la simplicité et l’efficacité pour séduire les propriétaires de piscines privées.