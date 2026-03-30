Au-delà des différences entre les deux modèles, le discours de Beatbot insiste surtout sur la promesse d’un entretien plus simple. La marque affirme que ses nouveaux robots sont capables de traiter non seulement les zones classiques du bassin, mais aussi certaines plateformes ou plages immergées, à condition qu’elles se trouvent à partir de 20 cm de profondeur. C’est un point mis en avant pour répondre aux piscines dont la géométrie sort du simple fond plat.

Le fabricant met aussi l’accent sur la récupération du robot en fin de cycle. Les deux modèles reviennent automatiquement à la surface pour être récupérés plus facilement. Sur le Sora 30, Beatbot ajoute un pilotage via application, avec personnalisation du nettoyage, suivi et mises à jour à distance, des fonctions désormais assez attendues sur ce segment de produit.