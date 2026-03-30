Avec les Sora 30 et Sora 10, Beatbot élargit sa gamme de robots nettoyeurs sans fil pour piscine. Les deux modèles partagent l’essentiel de leur fiche technique, avec une différence qui se joue surtout sur l’autonomie et le prix.
Beatbot lance deux nouveaux robots de piscine, les Sora 30 et Sora 10. Derrière ce duo, la marque décline une même base produit : couverture complète du bassin, prise en charge des zones peu profondes, récupération facilitée en fin de cycle et filtration de 5 litres. Le Sora 30 se distingue surtout par une batterie plus généreuse, annoncée pour tenir jusqu’à cinq heures, là où le Sora 10 vise une entrée de gamme plus accessible.
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Deux robots très proches, qui se distinguent sur l’autonomie
Après le lancement en grandes pompes du Sora 70, un modèle premium pour le nettoyage complet de la piscine, Beatbot présente ici deux robots qui reposent sur une plateforme commune. Le constructeur annonce, pour les deux appareils, un nettoyage du fond, des parois, de la ligne d’eau et des zones peu profondes à partir de 20 cm. Les deux appareils revendiquent aussi la même puissance d’aspiration, fixée à 25,74 m³/h, ainsi qu’un panier filtrant de 5 litres associé à une finesse de filtration de 150 microns.
Dans les faits, la principale différence avancée par la marque concerne la batterie. Le Sora 30 embarque un accumulateur de 10 000 mAh et promet jusqu’à cinq heures de nettoyage des sols, ou 4,5 heures sur un cycle combinant sol, parois et ligne d’eau. En face, le Sora 10 reprend, selon le communiqué, les mêmes caractéristiques générales, mais avec une batterie de 7 800 mAh, ce qui en fait la version la plus accessible de la série.
Beatbot met en avant la couverture du bassin et la simplicité d’usage
Au-delà des différences entre les deux modèles, le discours de Beatbot insiste surtout sur la promesse d’un entretien plus simple. La marque affirme que ses nouveaux robots sont capables de traiter non seulement les zones classiques du bassin, mais aussi certaines plateformes ou plages immergées, à condition qu’elles se trouvent à partir de 20 cm de profondeur. C’est un point mis en avant pour répondre aux piscines dont la géométrie sort du simple fond plat.
Le fabricant met aussi l’accent sur la récupération du robot en fin de cycle. Les deux modèles reviennent automatiquement à la surface pour être récupérés plus facilement. Sur le Sora 30, Beatbot ajoute un pilotage via application, avec personnalisation du nettoyage, suivi et mises à jour à distance, des fonctions désormais assez attendues sur ce segment de produit.
Reste que, à ce stade, l’annonce décrit surtout une extension de gamme plus qu’une rupture technique. Beatbot cherche à couvrir davantage de budgets avec deux produits proches, en capitalisant sur une fiche technique commune et sur quelques arguments de confort d’usage. Le Sora 30 ajoute un prix de design à cette présentation, mais l’intérêt réel des deux robots dépendra surtout de leur comportement en conditions réelles, notamment sur les zones peu profondes et la tenue de l’autonomie dans le temps.
Beatbot annonce un prix public conseillé de 899 euros pour le Sora 30, contre 699 euros pour le Sora 10. Les deux robots sont disponibles dès à présent.