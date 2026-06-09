Avant l'iPhone, le MacBook Pro ou l'Apple Watch, Apple a aussi connu des ratés spectaculaires. Téléphone tactile fixe, iPhone à molette, chargeur AirPower, télévision, voiture électrique… Retour en vidéo sur ces produits abandonnés avant même d'arriver en magasin.
Maintenant que Tim Cook a fait ses adieux officiels, on peut se lâcher : Apple ne transforme pas toutes ses idées en or. Bien caché derrière les iPhone vendus par centaines de millions et les MacBook devenus des références en informatique, il existe un cimetière de prototypes, de concepts trop ambitieux et de paris industriels impossibles à tenir. Certains produits ont mobilisé des équipes entières, parfois pendant des années, avant d'être discrètement rangés dans les archives de Cupertino.
Ces projets avortés racontent pourtant bien la méthode d'Apple. Explorer très (trop ?) tôt, pousser très (trop ?) loin, puis couper sans état d'âme lorsque l'appareil ne tient pas la route. Le culte du produit tech parfait s'est aussi construit sur une longue série d'échecs quasi invisibles.
L'iPhone aurait pu avoir une molette
Avant de devenir le smartphone qui a redessiné toute l'industrie mobile, l'iPhone a failli ressembler à un iPod. Au milieu des années 2000, la molette cliquable est l'un des symboles les plus forts d'Apple. Il paraît donc logique que les premières pistes d'un téléphone maison aient tenté de conserver cette interface.
Le problème saute aux yeux avec le recul. Composer un numéro ou naviguer dans des fonctions téléphoniques avec une roue pouvait avoir un certain charme sur le papier, beaucoup moins dans la main. Apple a testé plusieurs variantes, sans jamais trouver le bon équilibre. La molette a fini au placard. L'écran tactile, lui, a changé l'histoire.
W.A.L.T. et Paladin, quand Apple voulait tout fusionner
Bien avant l'iPhone, Apple imaginait déjà un téléphone intelligent. En 1993, W.A.L.T., pour Wizzy Active Lifestyle Telephone, proposait un écran tactile, un stylet, un carnet d'adresses numérique, la gestion des fax et même des services en ligne. L'objet était visionnaire, mais trop cher, trop massif et trop en avance sur son marché.
Même logique avec l'Apple Paladin, un prototype hybride qui réunissait ordinateur, téléphone, fax, scanner et imprimante. Sur le papier, la promesse était séduisante. Dans la réalité, elle ressemblait surtout à un cauchemar industriel, entre logiciel complexe, SAV risqué et ergonomie bancale. Apple voulait tout faire tenir dans une seule machine. Elle apprendra ensuite à faire exactement l'inverse, avec des produits plus simples, plus identifiables et plus désirables.
AirPower, l'échec public qu'Apple n'a pas pu cacher
AirPower reste l'un des fiascos les plus célèbres de l'ère moderne d'Apple. Présenté en 2017 avec l'iPhone X, ce tapis de recharge devait alimenter simultanément un iPhone, des AirPods et une Apple Watch, sans imposer de placement précis. Sauf que la technique n'a pas suivi. Les multiples bobines nécessaires à cette liberté de placement généraient trop de chaleur et rendaient le produit trop difficile à fiabiliser. En 2019, fait rarissime, Apple reconnaît publiquement son échec et annule AirPower. Même Cupertino peut promettre trop tôt.
PowerBook G5, Apple TV et Apple Car, trois (gros) murs industriels
Le PowerBook G5 a été rattrapé par un problème très concret, la chaleur. La puce était puissante, mais impossible à intégrer proprement dans un portable fin, silencieux et suffisamment autonome. Apple finira par abandonner le PowerPC pour passer chez Intel et son architecture x86, ouvrant la voie au célèbre MacBook Pro.
Le téléviseur Apple, lui, a été fantasmé pendant des années sans jamais trouver son évidence. Difficile de révolutionner un écran de salon déjà dominé par Samsung, LG ou Sony. Apple a finalement choisi une autre voie, celle du boîtier, de l'interface et des services.
Quant à l'Apple Car, elle restera sans doute comme l'un des projets abandonnés les plus coûteux de l'histoire de la marque. Dix ans de développement, des milliers de personnes mobilisées, des milliards de dollars engloutis selon Bloomberg et aucun volant à l'arrivée. Le projet Titan a changé trop souvent de cap, entre voiture électrique, véhicule autonome et modèle semi-autonome, jusqu'à son annulation purement et simplement.
Mais à Cupertino, les produits enterrés ne disparaissent jamais tout à fait. Ils laissent derrière eux des idées, des brevets, des technologies, parfois même des savoir-faire industriels. Le cimetière des prototypes d'Apple n'est donc pas seulement un musée des occasions manquées. C'est aussi l'un des endroits où se préparent, en silence, les prochains objets cultes de la marque.