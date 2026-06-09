Maintenant que Tim Cook a fait ses adieux officiels, on peut se lâcher : Apple ne transforme pas toutes ses idées en or. Bien caché derrière les iPhone vendus par centaines de millions et les MacBook devenus des références en informatique, il existe un cimetière de prototypes, de concepts trop ambitieux et de paris industriels impossibles à tenir. Certains produits ont mobilisé des équipes entières, parfois pendant des années, avant d'être discrètement rangés dans les archives de Cupertino.

Ces projets avortés racontent pourtant bien la méthode d'Apple. Explorer très (trop ?) tôt, pousser très (trop ?) loin, puis couper sans état d'âme lorsque l'appareil ne tient pas la route. Le culte du produit tech parfait s'est aussi construit sur une longue série d'échecs quasi invisibles.

L'iPhone aurait pu avoir une molette

Avant de devenir le smartphone qui a redessiné toute l'industrie mobile, l'iPhone a failli ressembler à un iPod. Au milieu des années 2000, la molette cliquable est l'un des symboles les plus forts d'Apple. Il paraît donc logique que les premières pistes d'un téléphone maison aient tenté de conserver cette interface.