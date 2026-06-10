Au-delà de l’anecdote, cet épisode illustre encore un peu la période de transition que traverse Xbox. Microsoft affiche aujourd’hui une volonté évidente de revenir au premier plan et de redonner de la valeur à sa marque.

Une ambition bienvenue, portée par plusieurs projets prometteurs (dont une console verte translucide pour les 25 ans) et un catalogue qui retrouve progressivement de la consistance.