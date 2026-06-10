Après des années à brouiller les pistes autour de sa stratégie, Xbox semble renouer avec une recette plus traditionnelle, celle des exclusivités. Une orientation récemment confirmée lors de sa grande conférence estivale, même si le récent trailer de Halo Campaign Evolved a de quoi… surprendre.
Longtemps (trop), Microsoft a entretenu un discours centré sur les services, le cloud et l’idée de jouer partout. Une stratégie qui a progressivement dilué la notion même d’exclusivité Xbox, au point de rendre bien discutable l’identification des véritables arguments en faveur de l’écosystème maison. La récente conférence Xbox a toutefois marqué un changement de ton notable. Entre un très attendu Gears of War: E-Day et l’ambitieux Clockwork Revolution, Microsoft a remis en avant plusieurs productions qui, à ce stade, ne sont pas prévues sur PlayStation 5.
Dans ce contexte, l’éditeur semble enfin retrouver une ligne directrice plus lisible. Mais quelques heures seulement après cette démonstration de force, un autre sujet est venu alimenter les discussions au sein de la communauté, comme le révèle Kotaku.
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Un trailer Halo qui fait parler
Fin juillet, les joueurs Xbox et PlayStation pourront découvrir une nouvelle version de Halo: Combat Evolved, lancé début 2000. Une arrivée historique sur les consoles Sony, même si la surprise est relative puisque le projet avait déjà été officialisé il y a plusieurs mois.
Ce qui suscite aujourd’hui les réactions, c’est davantage la communication autour du jeu. Le dernier trailer diffusé par Microsoft affiche en effet une discrète mais très visible mention : « Capturé sur PS5 Pro ».
Pour de nombreux joueurs, Xbox aurait dû s'appuyer sur une Xbox Series X ou même sur une configuration PC pour promouvoir ce Halo Campaign Evolved à venir. Pourtant, c’est la machine de Sony qui sert ici de vitrine technologique.
Un choix qui intrigue d’autant plus que certains observateurs estiment que cette bande-annonce aurait pu être destinée, à l’origine, au récent State of Play organisé par PlayStation…
Xbox à la conquête d’un nouvel équilibre
Au-delà de l’anecdote, cet épisode illustre encore un peu la période de transition que traverse Xbox. Microsoft affiche aujourd’hui une volonté évidente de revenir au premier plan et de redonner de la valeur à sa marque.
Une ambition bienvenue, portée par plusieurs projets prometteurs (dont une console verte translucide pour les 25 ans) et un catalogue qui retrouve progressivement de la consistance.
Le chemin reste toutefois long pour reconstruire une identité forte après plusieurs années de stratégie parfois (très) difficile à décrypter. Et la récente conférence du géant américain tend à le confirmer, les exclusivités demeurent l’un des moyens les plus efficaces pour fidéliser les joueurs à un écosystème.
Pour Microsoft, il s’agit d’un message clair adressé aux joueurs, et le fait de posséder une Xbox va donc à nouveau continuer d’offrir un accès privilégié à certains titres majeurs.
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)