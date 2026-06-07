Récemment tombée dans l'escarcelle des Amazon Game Studios, la franchise Tomb Raider connaît un peu de retard pour ce qui ne sera pas le quatorzième opus : normal, c'est un remake !
En effet, Legacy of Atlantis est présenté par ses développeurs comme un reboot et une réinterprétation du tout premier épisode de la série, sorti en 1996, et qui avait déjà connu un remake avec Anniversary en 2007.
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Report au 12 février 2027
En 2022, le studio américain Crystal Dynamics avait annoncé œuvrer sur un nouvel opus de la franchise Tomb Raider. Un opus qui, donc, serait le premier épisode produit par les Amazon Game Studios.
L'officialisation – et la révélation de son titre – n'est intervenue que trois ans plus tard à l'occasion des Game Awards 2025 à Los Angeles. Legacy of Atlantis est alors présenté parallèlement à Tomb Raider: Catalyst, lequel sera le vrai nouvel opus puisque Legacy of Atlantis est d'emblée présenté comme un remake ou plutôt une réinterprétation du tout premier jeu.
Originellement, il était question d'une sortie simultanée sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Windows). Hélas, cette date ne pourra être tenue et lors du Sony State of Play d'il y a quelques jours, nous avons appris le report du jeu : il n'est plus attendu que pour le 12 février 2027 et en profitera pour faire un petit tour sur la Switch 2 de Nintendo.
Configurations « minimale » et « recommandée »
En plus de cette annonce de report, Crystal Dynamics et les Amazon Game Studios ont présenté les configurations recommandées sur la version PC via la fiche produit Steam du jeu.
À la manière de ce qui a été annoncé pour Control: Resonant, il n'est encore question que de deux configurations et il n'est pas plus question de donner des précisions sur les performances que l'on peut attendre de ces « minimale » et « recommandée » qui seront complétées un peu plus tard.
Configuration « minimum » :
- Système d’exploitation : Windows 10/11 64-bit
- Processeur : Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1070, GeForce RTX 2060 Super ou AMD Radeon RX 5700
- Stockage : 80 Go
Configuration « recommandée » :
- Système d’exploitation : Windows 10/11 64-bit
- Processeur : Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 5 5600X
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT
- Stockage : 80 Go
Rappelons que Tomb Raider: Legacy of Atlantis sera l'occasion de changer de moteur graphique pour passer sur l'Unreal Engine 5. Un moteur connu pour son excellence visuelle, mais aussi pour sa gourmandise. La mention d'une RTX 3080 dès la configuration recommandée est un signe qui ne trompe pas.
Notons également qu'aucune carte Intel n'est conseillée par Crystal Dynamics et qu'il n'est pas non plus question de SSD pour la partie stockage. Cela dit, il ne faut pas oublier que nous sommes encore à huit mois de la sortie du jeu et que les choses peuvent évidemment bouger.