En 2022, le studio américain Crystal Dynamics avait annoncé œuvrer sur un nouvel opus de la franchise Tomb Raider. Un opus qui, donc, serait le premier épisode produit par les Amazon Game Studios.

L'officialisation – et la révélation de son titre – n'est intervenue que trois ans plus tard à l'occasion des Game Awards 2025 à Los Angeles. Legacy of Atlantis est alors présenté parallèlement à Tomb Raider: Catalyst, lequel sera le vrai nouvel opus puisque Legacy of Atlantis est d'emblée présenté comme un remake ou plutôt une réinterprétation du tout premier jeu.