Plus question ici d’incarner Jesse Faden, héroïne, nous serons dans la peau de Dylan Faden, son frère très récemment libéré par le Bureau Fédéral de Control (BFC) afin de l’aider à contenir une entité extradimensionnelle. Celle-ci a pris le contrôle du centre de Manhattan et elle ébranle les fondements de la réalité.

Control Resonant est présenté par ses créateurs, les Finlandais de Remedy, comme un jeu en monde ouvert. Chargé de combattre la mystérieuse entité, Dylan Faden va pouvoir compter sur de nouveaux pouvoirs pour l'aider dans son exploration de la ville. Il doit aussi en profiter pour partir à la recherche de sa sœur, Directrice du BFC.