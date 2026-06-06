Parallèlement à l’annonce de sa date de sortie, Control Resonant fait un peu le point sur les configurations minimales requises. Pour les performances optimales, il faudra encore attendre un peu.
Radicalement différent du précédent opus de la franchise – lancé en 2019 – Control Resonant abandonne le first-person shooter pour un jeu plus proche de l’action/RPG. Il est prévu sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X|S, mais aussi – et c’est ce qui nous intéresse le plus – sur nos PC Windows.
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Dylan Faden prend la suite de sa sœur
Plus question ici d’incarner Jesse Faden, héroïne, nous serons dans la peau de Dylan Faden, son frère très récemment libéré par le Bureau Fédéral de Control (BFC) afin de l’aider à contenir une entité extradimensionnelle. Celle-ci a pris le contrôle du centre de Manhattan et elle ébranle les fondements de la réalité.
Control Resonant est présenté par ses créateurs, les Finlandais de Remedy, comme un jeu en monde ouvert. Chargé de combattre la mystérieuse entité, Dylan Faden va pouvoir compter sur de nouveaux pouvoirs pour l'aider dans son exploration de la ville. Il doit aussi en profiter pour partir à la recherche de sa sœur, Directrice du BFC.
100 Go de SSD à tous les étages
Au-delà de cette rapide présentation des tenants et aboutissants de l’aventure, Remedy a donc annoncé que le jeu sortirait le 24 septembre prochain et que les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.
Plus important encore, le studio a donné quelques indications techniques à propos des exigences matérielles du jeu. Il n’est toutefois pas encore question de tout détailler : on s’attarde pour le moment sur les deux configurations les plus accessibles, les « minimale » et « recommandée ». Les autres devraient suivre, un peu plus tard.
Configuration « minimum » :
- Système d’exploitation : Windows 10/11 64-bit
- Processeur : Intel Core i5-8500 ou AMD équivalent
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA GTX 1070 ou AMD Radeon RX 5600 XT
- Stockage : 100 Go SSD
Sans plus de précision sur l’objectif d’une telle configuration, on peut espérer qu’elle soit donnée pour jouer en Full HD (1 080p) à un strict minimum de 30 images par seconde (ips). Notons au passage le manque de détails sur le CPU AMD nécessaire et l’absence de configuration GPU Intel.
Configuration « recommandée » :
- Système d’exploitation : Windows 10/11 64-bit
- Processeur : AMD Ryzen 7 3700X ou Intel équivalent
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6700 XT
- Stockage : 100 Go SSD
Là encore, pas de précision sur ce que l’on peut viser avec une telle machine. Le Full HD à 60 ips ou le QHD (1 440p) à 30 ips devraient être envisageables. Autre surprise, c’est cette fois le détail du CPU Intel qui n’est pas présenté par Remedy alors que le GPU passe au RTX chez NVIDIA.
En attendant d’en savoir plus, on peut aussi d’ores et déjà souligner qu’une fois encore, le disque dur traditionnel n'est plus le droit de citer : c'est SSD à tous les étages pour Control Resonant, avec au moins 100 Go d’espace disponible.