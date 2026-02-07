La sortie de Starfield sur PlayStation 5 constituerait un événement notable, en particulier bien sûr pour tous ceux qui n'ont pas eu la possibilité de s'essayer au jeu sur Xbox Series ou sur PC. Selon plusieurs sources, cette version PS5 s’accompagnerait aussi d’une mise à jour d’envergure (disponible également sur Xbox et PC), présentée comme l’une des plus importantes depuis le lancement du jeu.

Celle-ci apporterait des améliorations majeures, visant à répondre aux critiques récurrentes des joueurs, notamment la multiplication des écrans de chargement qui fragmentent l’exploration, ainsi qu’une refonte du pilotage spatial et d’autres optimisations destinées à enrichir l’expérience globale.