Alors qu’une mise à jour d’envergure serait attendue dans les prochaines semaines, des rumeurs persistantes laissent entendre que Starfield, l’une des exclusivités majeures de Microsoft à l’ère des Xbox Series, pourrait prochainement débarquer… sur PS5.
C'était en septembre 2023, Microsoft dégainait l'une de ses plus grosses cartouches de l'ère Xbox Series, avec le lancement de Starfield, par Bethesda. Très (trop ?) ambitieux, le jeu recevra un accueil correct, mais ne rencontrera pas le succès attendu…
Au tour de Starfield d'arriver sur PS5
Depuis longtemps déjà, Microsoft a fait sauter les verrous de sa Xbox, en éditant certains titres majeurs sur la console concurrente. C'est le cas déjà de Sea of Thieves, d'Indiana Jones, de Gears of War ou encore de Forza Motorsport 5, et prochainement, ce sont les licences Fable et Halo qui seront jouables sur PlayStation.
Aujourd'hui, diverses sources font état d'une disponibilité d'un autre jeu phare de Microsoft, à savoir Starfield, qui serait prévue pour le 7 avril prochain sur la dernière PlayStation de Sony. Le jeu serait décliné en deux éditions sur PS5, à savoir Standard et Premium.
Un lancement qui coïnciderait avec une grosse mise à jour
La sortie de Starfield sur PlayStation 5 constituerait un événement notable, en particulier bien sûr pour tous ceux qui n'ont pas eu la possibilité de s'essayer au jeu sur Xbox Series ou sur PC. Selon plusieurs sources, cette version PS5 s’accompagnerait aussi d’une mise à jour d’envergure (disponible également sur Xbox et PC), présentée comme l’une des plus importantes depuis le lancement du jeu.
Celle-ci apporterait des améliorations majeures, visant à répondre aux critiques récurrentes des joueurs, notamment la multiplication des écrans de chargement qui fragmentent l’exploration, ainsi qu’une refonte du pilotage spatial et d’autres optimisations destinées à enrichir l’expérience globale.
A cela s'ajouterait la deuxième extension du jeu et, on l'imagine, une optimisation PS5 Pro, comme ce fut le cas pour les autres titres édités par Microsoft sur la console de Sony.
A l'heure actuelle, Microsoft et Bethesda n'ont pas officialisé un quelconque portage de Starfield sur PS5. Dans le cadre du récent Nintendo Direct, l'éditeur américain a confirmé l'arrivée d'Indiana Jones et le Cercle Ancien également sur Nintendo Switch 2 (le jeu étant stocké directement sur la cartouche, sans Game Key Card donc).
A voir maintenant si, après la PS5, Starfield foulera également l'espace intergalactique de la Nintendo Switch 2…
