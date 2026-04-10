Si le jeu se lance, l’expérience reste loin d’être aboutie. En effet, les premiers retours pointent plusieurs défauts techniques. Le gameplay général semble fluide en mouvement, mais des artefacts visuels apparaissent sur les visages des personnages. Certaines zones présentent également des soucis d'affichage du terrain, symptôme d'une optimisation insuffisante pour le matériel Intel.

De plus, la stabilité pose problème dans certaines configurations. Quelques utilisateurs parviennent à réduire les bugs en ajustant les paramètres graphiques, mais l'activation de l'AMD FSR provoque des plantages. Le titre prend en charge FSR 4 et NVIDIA DLSS 4.5, mais l'absence de support pour XeSS, la technologie d'upscaling d'Intel, prive les joueurs Arc d'une option native pour équilibrer performances et qualité d'image face aux GPU concurrents.

L'ajout de XeSS constituerait la prochaine étape logique. Sans cette fonction, les possesseurs de cartes Intel disposent de moins d'outils pour optimiser leur expérience que les utilisateurs d'AMD ou NVIDIA. Les correctifs de bugs arriveront probablement en priorité, à mesure que davantage de joueurs remonteront les problèmes rencontrés sur différentes configurations.

Si l’expérience reste imparfaite et nécessite encore plusieurs mises à jour pour atteindre un niveau équivalent aux autres plateformes, le jeu d’action-RPG de Pearl Abyss a au moins le mérite de fonctionner à présent sur les GPU Intel Arc. Un pas dans la bonne direction.