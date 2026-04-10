Les propriétaires de GPU Intel Arc peuvent enfin lancer Crimson Desert, après des semaines de blocage total. Un nouveau pilote graphique lève l'interdiction, même si l'expérience reste perfectible.
Le lancement de Crimson Desert avait viré au cauchemar pour une partie des joueurs PC. Dès les premières heures de commercialisation en mars, les utilisateurs équipés de cartes graphiques Intel Arc se heurtaient à un message sans appel : « le périphérique graphique n'est actuellement pas pris en charge ». Impossible de démarrer le jeu, quelle que soit la configuration. Pearl Abyss avait alors confirmé l'incompatibilité dans sa FAQ officielle, recommandant aux acheteurs concernés de demander un remboursement. Intel, de son côté, affirmait avoir tenté de collaborer avec le studio sud-coréen pour valider les performances sur ses GPU, sans succès.
Bonne nouvelle : cette impasse vient enfin de se débloquer. Le pilote Game On version 32.0.101.8629 autorise désormais le lancement du titre, particulièrement sur des modèles comme l'Arc B580.
Crimson Desert : un pilote Intel met fin au blocage et débloque enfin l’accès au jeu
Le nouveau pilote Intel supprime la barrière qui empêchait le jeu Crimson Desert de démarrer pour les joueurs PC concernés. Avant cette mise à jour, aucune manipulation ne permettait de franchir l'écran d'erreur, laissant les joueurs concernés dans l’impasse. Sur Steam, cette situation avait d'ailleurs rapidement suscité des réactions négatives après la sortie du titre.
Rappelons au passage que le désaccord entre Intel et Pearl Abyss s’est également exposé publiquement. Le fondeur assurait avoir multiplié les tentatives de coordination pour optimiser le jeu sur ses GPU, tandis que le studio reconnaissait le problème sans pour autant avancer de calendrier précis. Cette passe d'armes avait accru la pression pour trouver rapidement une solution.
Des performances encore inégales sur les cartes Intel Arc
Si le jeu se lance, l’expérience reste loin d’être aboutie. En effet, les premiers retours pointent plusieurs défauts techniques. Le gameplay général semble fluide en mouvement, mais des artefacts visuels apparaissent sur les visages des personnages. Certaines zones présentent également des soucis d'affichage du terrain, symptôme d'une optimisation insuffisante pour le matériel Intel.
De plus, la stabilité pose problème dans certaines configurations. Quelques utilisateurs parviennent à réduire les bugs en ajustant les paramètres graphiques, mais l'activation de l'AMD FSR provoque des plantages. Le titre prend en charge FSR 4 et NVIDIA DLSS 4.5, mais l'absence de support pour XeSS, la technologie d'upscaling d'Intel, prive les joueurs Arc d'une option native pour équilibrer performances et qualité d'image face aux GPU concurrents.
L'ajout de XeSS constituerait la prochaine étape logique. Sans cette fonction, les possesseurs de cartes Intel disposent de moins d'outils pour optimiser leur expérience que les utilisateurs d'AMD ou NVIDIA. Les correctifs de bugs arriveront probablement en priorité, à mesure que davantage de joueurs remonteront les problèmes rencontrés sur différentes configurations.
Si l’expérience reste imparfaite et nécessite encore plusieurs mises à jour pour atteindre un niveau équivalent aux autres plateformes, le jeu d’action-RPG de Pearl Abyss a au moins le mérite de fonctionner à présent sur les GPU Intel Arc. Un pas dans la bonne direction.
- Magasin varié et régulièrement mis à jour.
- Nombreuses fonctionnalités sociales.
- Chat vocal satisfaisant sur le multijoueur.