Les témoignages se multiplient sur Steam depuis les premières heures suivant le lancement de Crimson Desert. Les joueurs équipés de cartes Intel Arc, comme la B580, signalent tous le même message d’erreur au démarrage : « le périphérique graphique n’est actuellement pas pris en charge ».

Le problème ne relève pas d’un simple bug ou d’une optimisation insuffisante. Le jeu ne fonctionne pas du tout avec ces GPU. Cette absence de support a été confirmée par Pearl Abyss via la FAQ officielle, qui précise que les cartes Intel Arc ne sont pas compatibles à ce stade.

Ce point n’avait pourtant pas été explicitement annoncé avant la sortie. Si ces GPU n’apparaissaient pas dans la configuration requise, leur omission n’avait rien d’inhabituel compte tenu de leur part de marché plus réduite face à Nvidia et AMD. Pour beaucoup d’utilisateurs, rien ne laissait donc présager une incompatibilité aussi radicale.