Le lancement de Crimson Desert tourne au fiasco pour une catégorie de joueurs PC. Les propriétaires de cartes graphiques Intel Arc découvrent que le jeu d'action-RPG refuse purement et simplement de démarrer sur leurs machines.
Quelques heures après sa sortie, Crimson Desert se retrouve déjà au cœur d’une polémique sur la plateforme de Valve, Steam. Le jeu de Pearl Abyss est totalement incompatible avec les GPU Intel Arc, un point jamais communiqué avant le lancement et qui empêche tout bonnement certains acheteurs d’y accéder.
Crimson Desert : une incompatibilité totale avec les GPU Intel Arc révélée après achat
Les témoignages se multiplient sur Steam depuis les premières heures suivant le lancement de Crimson Desert. Les joueurs équipés de cartes Intel Arc, comme la B580, signalent tous le même message d’erreur au démarrage : « le périphérique graphique n’est actuellement pas pris en charge ».
Le problème ne relève pas d’un simple bug ou d’une optimisation insuffisante. Le jeu ne fonctionne pas du tout avec ces GPU. Cette absence de support a été confirmée par Pearl Abyss via la FAQ officielle, qui précise que les cartes Intel Arc ne sont pas compatibles à ce stade.
Ce point n’avait pourtant pas été explicitement annoncé avant la sortie. Si ces GPU n’apparaissaient pas dans la configuration requise, leur omission n’avait rien d’inhabituel compte tenu de leur part de marché plus réduite face à Nvidia et AMD. Pour beaucoup d’utilisateurs, rien ne laissait donc présager une incompatibilité aussi radicale.
Des joueurs contraints de se tourner vers le remboursement
Face à la situation, le studio sud-coréen invite les joueurs concernés à demander un remboursement auprès de la plateforme d’achat. Une recommandation officielle qui souligne, hélas, l’absence de solution immédiate. Pearl Abyss a également présenté ses excuses pour la gêne occasionnée, sans toutefois donner de calendrier précis concernant un éventuel support futur. Comme très justement souligné par TechSpot, l’usage du terme « actuellement » dans la communication laisse en l'état planer le doute sur la suite des événements.
Une chose est certaine, sur Steam, la réaction des joueurs ne s’est pas fait attendre. En moins de 24 heures, Crimson Desert affiche une évaluation globale « mitigée ». Parmi les milliers d’avis négatifs, certains pointent directement la décision du studio. Un commentaire largement relayé affirme ainsi : « c’est peut-être la première fois que je vois un développeur bloquer volontairement une marque de GPU ». Un démarrage compliqué donc, qui entache forcément les débuts du titre auprès des joueurs.
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