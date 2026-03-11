On peut dire qu'il était plus que temps pour Pearl Abyss qui s'y prend à la dernière minute. Pour compenser, le studio détaille précisément les exigences matérielles de son jeu et considère des environnements moins habituels.

En premier lieu, nous avons ainsi droit à cinq configurations pour jouer sous Windows avec, notez-le bien, une constante : un espace de stockage plus que conséquent. Il faut au moins 150 Go, sur SSD de surcroît.