Difficile de faire plus complet que l'annonce des configurations requises pour jouer à Crimson Desert : Pearl Abyss détaille le PC, le Mac, les consoles et, même, la ROG Xbox Ally.
Vous êtes plutôt GeForce ou plutôt Radeon ? Pearl Abyss, le studio derrière Crimson Desert, fait le point sur ce que vous permettra d'afficher votre carte graphique alors que le jeu doit sortir le 19 mars prochain. Oui, dans à peine plus d'une semaine.
16 Go et de RAM et 150 Go de SSD sur PC
On peut dire qu'il était plus que temps pour Pearl Abyss qui s'y prend à la dernière minute. Pour compenser, le studio détaille précisément les exigences matérielles de son jeu et considère des environnements moins habituels.
En premier lieu, nous avons ainsi droit à cinq configurations pour jouer sous Windows avec, notez-le bien, une constante : un espace de stockage plus que conséquent. Il faut au moins 150 Go, sur SSD de surcroît.
Configuration « minimum » :
- Système d'exploitation : Windows 10 64-bit 22H2 ou supérieur
- Processeur : AMD Ryzen 5 2600X ou Intel i5-8500
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : AMD Radeon RX 5500 XT ou NVIDIA GeForce GTX 1060
- Espace disque : 150 Go, SSD requis
Avec cette configuration, Pearl Abyss suggère le niveau de détail minimum et parle de jouer en Full HD (1 080p) à 30 images par seconde, mais mentionne surtout l'utilisation de la mise à l'échelle depuis du 900p.
Configuration « bas » :
- Système d'exploitation : Windows 10 64-bit 22H2 ou supérieur
- Processeur : AMD Ryzen 5 2600X ou Intel i5-8500
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : AMD Radeon RX 6500 XT ou NVIDIA GeForce GTX 1660
- Espace disque : 150 Go, SSD requis
La configuration change assez peu finalement, mais le passage à une carte graphique plus musclée autorise le passage à un niveau de détail bas et il n'est plus question d'upscaling pour maintenir les 30 ips.
Configuration « recommandé » :
- Système d'exploitation : Windows 10 64-bit 22H2 ou supérieur
- Processeur : AMD Ryzen 5 5600 ou Intel i5-11600K
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : AMD Radeon RX 6700 XT ou NVIDIA GeForce RTX 2080
- Espace disque : 150 Go, SSD requis
Les choses commencent à devenir plus sérieuses. Pearl Abyss parle de jouer avec des détails sur moyen en 1 080p à 60 ips. Plus difficile à croire, le studio évoque aussi la possibilité de jouer en 4K à 30 ips.
Configuration « élevé » :
- Système d'exploitation : Windows 10 64-bit 22H2 ou supérieur
- Processeur : AMD Ryzen 5 7600X ou Intel i5-12600K
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : AMD Radeon RX 7700 XT ou NVIDIA GeForce RTX 4070
- Espace disque : 150 Go, SSD requis
L'écart avec la configuration précédente est impressionnant ! Forcément, il est alors possible de monter bien plus haut : détails graphiques sur élevé et jeu en 1 440p à 60 ips sont la cible.
Configuration « ultra » :
- Système d'exploitation : Windows 10 64-bit 22H2 ou supérieur
- Processeur : AMD Ryzen 5 7700X ou Intel i5-13600K
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : AMD Radeon RX 9070 XT ou NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
- Espace disque : 150 Go, SSD requis
Là encore, on franchit un nouveau cap alors que cette cinquième et dernière configuration doit permettre de mettre les détails graphiques sur ultra et de jouer à 60 ips en 4K. Notons, que seuls 16 Go de RAM sont demandés.
Mac, PlayStation, Xbox, tout est détaillé !
De manière un peu plus surprenante, Pearl Abyss a donc aussi pris le temps de détailler les spécifications pour son jeu sur macOS. Cette fois, ce sont quatre configurations qui sont avancées par les développeurs.
Nous n'entrerons pas ici dans les détails dans la mesure où les différences entre ces quatre niveaux de puissance sont finalement faibles. C'est lié à la conception même des Mac : tout revient au type de chip embarqué, selon qu'il s'agisse d'un M2, M3, M4, M5 ou de leurs variantes.
Pearl Abyss n'en finit plus de donner des détails et, cette fois, il est même question de voir quel niveau de performance on peut espérer sur consoles. Ainsi, selon que l'on dispose d'une PlayStation 5 ou d'une PlayStation 5 Pro, d'une Xbox Series S ou d'une Xbox Series X, tout est indiqué.
Enfin, et ce n'est pas le moins étonnant, le studio prend le temps de détailler les choses pour les utilisateurs de console portable. Il n'est toutefois question que d'une seule gamme, la ROG Ally d'ASUS… même pas la plus récente ROG Xbox Ally, ce qui pose question sur la pertinence de ces recommandations.
Reste que les utilisateurs de ROG Ally ou de ROG Ally X savent déjà à quoi s'en tenir avec leur machine : on voit notamment que pour jouer en 60 ips, il ne faudra pas être trop exigeant sur la qualité graphique, Pearl Abyss insiste sur l'utilisation du mode performance de la console.