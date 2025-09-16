Sans doute une des stars jeu vidéo de cette rentrée 2025, Borderlands 4 n'est bien sûr pas exempt de défauts, mais c'est un supposé manque d'optimisation qui est plus particulièrement pointée du doigt par les joueurs PC.
Vous aussi, vous aimez Pandora, les skags et tout ce qui a trait à l'univers de Borderlands ? Pourtant, vous n'avez pas encore craqué pour le quatrième opus de la franchise ? Eh bien, pour tout vous dire, peut-être devriez-vous attendre encore un peu que les choses « se tassent ». Explications.
Fluidité quand tu nous tiens…
De l'avis d'à peu près toutes les personnes censées – et nous ne vous ferons pas la liste de tous les sites, influenceurs et autres forumeurs qui reviennent sur la question – la sortie de Borderlands 4 est tout sauf un long fleuve tranquille.
Lancé en fin de semaine dernière, le jeu d'action de Gearbox Software souffre, sur PC, de multiples problèmes principalement liés à la prise en charge des cartes graphiques et, cette fois, pas de jaloux puisque cela semble aussi pénible sur ARC (Intel) que sur GeForce (NVIDIA) ou Radeon (AMD)… comme quoi, il était facile de mettre tout le monde d'accord !
Blague à part et même si nous savons tous que les joueurs PC sont prompts à râler – ne faites pas semblant, à Clubic, nous le sommes aussi – le fait est que quelques jours après sa sortie, Borderlands 4 ne recueille que 67% d'opinions favorables sur Steam… alors que 17 256 personnes ont laissé un avis à l'heure où nous écrivons ces lignes.
Alors que Borderlands 4 avait fait la une de l'actualité quelques heures avant sa sortie car Gearbox Software confirmait qu'il s'agirait d'un des premiers jeux à exiger un processeur doté de huit cœurs pour tourner, c'est donc la question de la carte graphique qui pose problème.
Pour vous rendre plus précisément compte des performances que l'on peut attendre de Borderlands 4 en fonction de la carte graphique, nous suggérons la lecture du dossier préparé par TechPowerUp.
L'ami Randy prend la parole
Pour de nombreux joueurs, faire tourner Borderlands 4 c'est un peu la soupe à la grimace. Il faut dire que même avec une GeForce RTX 5060, il est impossible d'y jouer de manière acceptable en Full HD (1 080p) si on reste en rasterisation.
Face à ces critiques qui concernent en réalité toutes les cartes graphiques à différents niveaux, Randy Pitchford a eu une réponse toute simple, qui tient en quelques mots : « Utilisez DLSS ». Le fondateur et figure de proue du studio Gearbox Software dispose d'un capital sympathie proche du néant chez tous les joueurs qui ont pu émettre la moindre critique à l'égard de ses jeux.
Comme à son habitude le bon Dr. Pitchford ne tarit pas d'éloges à l'égard de son jeu et au-delà de la nécessaire activation de DLSS, c'est surtout qu'il n'accepte pas la moindre remarque quant à l'optimisation réalisée par les équipes sur le projet : « Le jeu est vraiment optimal, ce qui signifie que le logiciel fait ce que nous voulons sans cycles inutiles sur de mauvais processus », peut-on notamment lire sur X.
Enfin, tout en finesse et subtilité, Randy Pitchford encourage les mécontents à écrire leurs propres outils… une manière éculée de réfuter la moindre critique et il oublie que Gearbox Software n'utilise pas un moteur de sa création, mais l'Unreal Engine depuis le premier opus et la version 5 sur Borderlands 4. Une version d'ailleurs bien connue pour être terriblement exigente.
Pour revenir à quelque chose de plus sérieux et à la manière de résoudre les problèmes de fluidité rencontrés par les joueurs, Gearbox Software a tout de même eu l'amabilité de publier deux guides pour optimiser le jeu – donc ça ne serait pas fait de base ? – un pour cartes graphiques AMD et le second pour cartes graphiques NVIDIA. Vous êtes sur une carte Intel ? Tant pis.
Trop occupés par certains articles, nous n'avons pas encore pu nous essayer à Borderlands 4. Nous espérons que si vous y jouez, vous prenez, malgré les divers problèmes évoqués, un certain plaisir ! N'hésitez pas à partager votre ressenti.