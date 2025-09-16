Enfin, tout en finesse et subtilité, Randy Pitchford encourage les mécontents à écrire leurs propres outils… une manière éculée de réfuter la moindre critique et il oublie que Gearbox Software n'utilise pas un moteur de sa création, mais l'Unreal Engine depuis le premier opus et la version 5 sur Borderlands 4. Une version d'ailleurs bien connue pour être terriblement exigente.

Pour revenir à quelque chose de plus sérieux et à la manière de résoudre les problèmes de fluidité rencontrés par les joueurs, Gearbox Software a tout de même eu l'amabilité de publier deux guides pour optimiser le jeu – donc ça ne serait pas fait de base ? – un pour cartes graphiques AMD et le second pour cartes graphiques NVIDIA. Vous êtes sur une carte Intel ? Tant pis.

Trop occupés par certains articles, nous n'avons pas encore pu nous essayer à Borderlands 4. Nous espérons que si vous y jouez, vous prenez, malgré les divers problèmes évoqués, un certain plaisir ! N'hésitez pas à partager votre ressenti.