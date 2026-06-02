Foire aux questions

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Qu’est-ce que l’impédancemétrie bioélectrique multi‑fréquences (BIA) et à quoi sert-elle dans une balance connectée ?

L’impédancemétrie bioélectrique (BIA) mesure la façon dont un courant électrique très faible traverse le corps pour estimer différents compartiments (eau, masse maigre, masse grasse). Le principe repose sur le fait que les tissus riches en eau (muscles) conduisent mieux que la graisse, ce qui fait varier l’impédance mesurée. L’approche multi‑fréquences utilise plusieurs fréquences pour affiner l’estimation, notamment en distinguant mieux certains volumes d’eau corporelle, ce qui influence les calculs de composition. Les résultats restent des estimations dépendantes d’algorithmes et sensibles à des facteurs comme l’hydratation, l’heure de mesure ou l’activité physique récente.

Que signifie une « analyse segmentaire en six zones » avec une poignée et huit électrodes ?

Une analyse segmentaire vise à estimer la composition corporelle par segments plutôt que sur l’ensemble du corps. En ajoutant une poignée avec électrodes aux électrodes sous les pieds, l’appareil peut faire circuler le courant sur plusieurs trajets (pieds‑pieds, main‑main, main‑pieds), ce qui aide à isoler des zones comme bras, jambes et tronc. Les « six zones » correspondent généralement à des segments droite/gauche et tronc, pour suivre des asymétries ou des évolutions localisées. C’est utile pour détecter, par exemple, une progression musculaire dans les jambes ou un déséquilibre entre côté droit et gauche, même si la précision dépend fortement du modèle de calcul.

En quoi un scan DEXA diffère-t-il d’une balance BIA, et pourquoi sert-il de référence clinique ?

Le DEXA (absorptiométrie biphotonique à rayons X) est un examen d’imagerie qui utilise de faibles doses de rayons X pour différencier masse osseuse, masse maigre et masse grasse. Contrairement à la BIA, il ne déduit pas la composition à partir d’un modèle électrique : il mesure une atténuation des rayons, ce qui le rend généralement plus robuste aux variations d’hydratation. Le DEXA est souvent utilisé en contexte médical pour des bilans corporels ou osseux, avec des protocoles standardisés. Une balance BIA peut être pratique pour le suivi fréquent à domicile, mais les chiffres ne sont pas directement interchangeables avec ceux d’un DEXA.