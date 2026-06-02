Avec BodyFit, Withings lance une nouvelle balance connectée capable d'analyser la composition corporelle en six zones en 10 secondes, avec un bilan complet en une vingtaine de secondes. Un appareil pensé pour dépasser la simple pesée et suivre plus finement la masse musculaire, la graisse viscérale ou, encore, l'évolution physique.
La balance de salle de bain n'a plus rien à voir avec celle du siècle dernier. L'entreprise d'Éric Carreel présente un modèle connecté avancé qui cherche à détailler ce que le poids affiché sur le pèse-personne ne dit pas toujours. Masse grasse, masse musculaire, graisse viscérale, répartition par zones, évolution dans le temps... Cette nouvelle venue au catalogue Withings veut rapprocher le suivi du poids à domicile d'une analyse corporelle plus complète.
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Une poignée pour aller plus loin que le poids
La principale nouveauté de la BodyFit se situe dans sa poignée rétractable. Associée aux électrodes intégrées à la plateforme (un total de huit), elle permet une analyse segmentaire du corps en six zones. Withings annonce une mesure réalisée en dix secondes, avec plus de 40 indicateurs affichés ou exploités dans l'application.
La marque met aussi en avant sa spectroscopie par impédance bioélectrique, utilisée sur 13 fréquences jusqu'à 800 kHz, avec des performances revendiquées par Withings comme proches des mesures DEXA (étude réalisée auprès de 80 participants équipés de la balance Body Scan), référence clinique de l'analyse corporelle. La volonté ici est de ne plus suivre uniquement une courbe de poids, mais de distinguer ce qui relève de la graisse, du muscle ou de la graisse viscérale.
Ce type de mesure peut notamment éviter certaines mauvaises interprétations. Une perte de poids n'est pas toujours une bonne nouvelle si elle s'accompagne d'une fonte musculaire importante. À l'inverse, une stagnation sur la balance peut masquer une évolution plus positive de la composition corporelle.
Un outil taillé pour le sport, les régimes et les traitements GLP-1
Withings vise autant les sportifs que les personnes engagées dans une perte de poids, y compris celles qui suivent des traitements GLP-1. La balance s'accompagne aussi de recommandations personnalisées dans l'application, ainsi que d'un mois d'essai à Withings+. L'abonnement donne accès à un assistant santé dopé à l'IA, censé aider à interpréter les données et à suivre ses objectifs.
La Withings BodyFit sera disponible en France à partir du 1er juillet 2026, au prix de 250 euros. Un tarif premium, certes, mais pas si éloigné d'un scan DEXA facturé hors parcours médical et cohérent avec l'ambition de transformer la pesée matinale en mini-bilan corporel. Une vingtaine de secondes sur une balance avant d'aller prendre son premier café du matin, on a vu pire comme routine santé...
L’impédancemétrie bioélectrique (BIA) mesure la façon dont un courant électrique très faible traverse le corps pour estimer différents compartiments (eau, masse maigre, masse grasse). Le principe repose sur le fait que les tissus riches en eau (muscles) conduisent mieux que la graisse, ce qui fait varier l’impédance mesurée. L’approche multi‑fréquences utilise plusieurs fréquences pour affiner l’estimation, notamment en distinguant mieux certains volumes d’eau corporelle, ce qui influence les calculs de composition. Les résultats restent des estimations dépendantes d’algorithmes et sensibles à des facteurs comme l’hydratation, l’heure de mesure ou l’activité physique récente.Que signifie une « analyse segmentaire en six zones » avec une poignée et huit électrodes ?
Une analyse segmentaire vise à estimer la composition corporelle par segments plutôt que sur l’ensemble du corps. En ajoutant une poignée avec électrodes aux électrodes sous les pieds, l’appareil peut faire circuler le courant sur plusieurs trajets (pieds‑pieds, main‑main, main‑pieds), ce qui aide à isoler des zones comme bras, jambes et tronc. Les « six zones » correspondent généralement à des segments droite/gauche et tronc, pour suivre des asymétries ou des évolutions localisées. C’est utile pour détecter, par exemple, une progression musculaire dans les jambes ou un déséquilibre entre côté droit et gauche, même si la précision dépend fortement du modèle de calcul.En quoi un scan DEXA diffère-t-il d’une balance BIA, et pourquoi sert-il de référence clinique ?
Le DEXA (absorptiométrie biphotonique à rayons X) est un examen d’imagerie qui utilise de faibles doses de rayons X pour différencier masse osseuse, masse maigre et masse grasse. Contrairement à la BIA, il ne déduit pas la composition à partir d’un modèle électrique : il mesure une atténuation des rayons, ce qui le rend généralement plus robuste aux variations d’hydratation. Le DEXA est souvent utilisé en contexte médical pour des bilans corporels ou osseux, avec des protocoles standardisés. Une balance BIA peut être pratique pour le suivi fréquent à domicile, mais les chiffres ne sont pas directement interchangeables avec ceux d’un DEXA.