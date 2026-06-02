La Crosse Technology précise aussi qu'elle a cessé de fabriquer et de vendre ces fameuses stations dès 2021. Si certains consommateurs en ont trouvé en magasin ou sur Internet après cette date, c'est parce que des revendeurs écoulaient leurs stocks restants, pour le coup sans que le fabricant n'y soit pour grand-chose, sous-entend-il. Un argument qui ne change pas grand-chose pour des utilisateurs comme Yves, dans la Mayenne, qui avait acheté sa station en février 2022 chez un distributeur, en toute bonne foi, et se retrouve aujourd'hui avec un appareil qui ne servira plus à rien, comme il l'a témoigné auprès de Clubic.