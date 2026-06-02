Interpellé par l'enquête de Clubic sur la panne de ses stations météo StarMeteo, La Crosse Technology a publié lundi un communiqué confirmant l'arrêt définitif du service. Le fabricant nie tout lien contractuel avec l'opérateur défaillant e*Message France.
C'est le premier communiqué officiel de La Crosse Technology depuis le début de la panne le 10 mai 2026. Publié le 1er juin, quelques jours seulement après la publication de notre enquête, il confirme que les stations météo WD de la gamme StarMeteo sont définitivement hors service. Si le fabricant américain détaille enfin la chronologie des événements, il s'emploie surtout à dégager sa responsabilité, avec des arguments qui posent une nouvelle fois question.
La Crosse Technology confirme enfin l'arrêt définitif de StarMeteo et donne sa version des faits
Le communiqué de La Crosse Technology est on ne peut plus clair. Les stations météo de la gamme Star Météo WD, fabriquées et vendues entre 2007 et 2021, ne recevront plus jamais la moindre donnée météorologique. C'est définitif. Pour rappel, ces appareils dépendaient d'un réseau de diffusion radio tiers, exploité par la société e*Message France, pour recevoir leurs prévisions. Or, ce réseau a cessé d'émettre, selon le fabricant, « brutalement et sans préavis ». La Crosse Technology dit avoir été informée de cette rupture définitive le 29 mai 2026, soit le lendemain de la publication de notre enquête.
Pour justifier ses semaines de silence, La Crosse Technology avance que la communication avec les différents acteurs du dossier a été « particulièrement difficile ». Surtout, le fabricant affirme n'avoir appris la liquidation judiciaire d'e*Message France qu'à la mi-mars 2026. Le problème, c'est que cette procédure avait été publiée dès fin janvier au BODACC, le registre officiel où sont rendues publiques toutes les décisions de justice commerciales en France, accessible librement par n'importe qui. Soit un délai de six semaines pendant lequel l'information était disponible, sans que La Crosse Technology ne s'en préoccupe.
La Crosse Technology précise aussi qu'elle a cessé de fabriquer et de vendre ces fameuses stations dès 2021. Si certains consommateurs en ont trouvé en magasin ou sur Internet après cette date, c'est parce que des revendeurs écoulaient leurs stocks restants, pour le coup sans que le fabricant n'y soit pour grand-chose, sous-entend-il. Un argument qui ne change pas grand-chose pour des utilisateurs comme Yves, dans la Mayenne, qui avait acheté sa station en février 2022 chez un distributeur, en toute bonne foi, et se retrouve aujourd'hui avec un appareil qui ne servira plus à rien, comme il l'a témoigné auprès de Clubic.
Entre déni de responsabilité et solutions pratiques, une communication qui laisse songeur
La Crosse Technology affirme qu'e*Message France était une société « totalement indépendante », avec laquelle elle n'aurait « jamais eu de relation contractuelle ni aucun lien commercial direct ». Autrement dit, le fabricant dit n'avoir eu aucun accord formel avec la société qui faisait fonctionner ses propres stations. C'est sans doute l'argument le plus difficile à avaler dans ce communiqué.
Car StarMeteo est une marque appartenant à La Crosse Technology elle-même, ce que nous disait il y a quelques jours Philippe Dubus, le PDG d'Assmann SAS, la société qui a racheté les actifs d'e*Message France après sa liquidation. Difficile, dans ces conditions, de comprendre comment une marque peut exister sans que son propriétaire n'ait jamais eu le moindre lien avec celui qui la faisait vivre techniquement.
Sur la question des recours, si vous avez acheté votre station récemment et qu'elle a moins de deux ans (la durée de la garantie légale en France), vous pouvez vous retourner vers le magasin ou le site où vous l'avez achetée pour demander un remboursement ou un échange. Si votre appareil est plus ancien et donc hors garantie, La Crosse Technology propose de vous aider à passer à l'un de ses nouveaux modèles connectés via Wi-Fi, en contactant son service après-vente. Quant aux stations définitivement hors service, le fabricant rappelle qu'elles peuvent être déposées dans les points de collecte prévus pour le recyclage des appareils électroniques
Reste une question qui n'est pas tranchée par La Crosse Technology. Si La Crosse Technology affirme n'avoir eu aucun accord formel avec la société qui diffusait les prévisions vers ses stations, cela signifie qu'il n'existait personne pour garantir que ce service fonctionnerait dans la durée. Pas de contrat, pas d'obligation, pas de filet de sécurité. Des dizaines de milliers de consommateurs ont donc acheté un appareil dont la fonction principale reposait sur un service que personne, en définitive, n'était tenu d'assurer. C'est là que se situe le vrai problème.