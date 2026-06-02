Cette opération est avant tout présentée comme un coup de pouce pour rebooster la motivation des utilisateurs : « Nous savons que pour beaucoup d'entre vous, votre série est plus qu'un simple chiffre ; c'est un symbole de votre dévouement. Nous savons aussi que la vie est pleine d'imprévus. (….) Voir cette série réinitialisée à zéro peut sembler un obstacle trop grand à franchir. (…) Nous avons créé (cet évènement) parce que nous voulions enlever une barrière et vous donner un moyen de raviver votre habitude (et votre série). »