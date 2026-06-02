Vous avez juré fidélité à Duo, le hibou dérangé de l'app Duolingo ? Dans sa grande mansuétude, il vous offre une chance de récupérer votre série perdue… à certaines conditions.
Quand on souhaite se lancer dans l'apprentissage d'une langue, difficile de ne pas penser à Duolingo. Avec plus de 50 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, cette appli est devenue tout bonnement incontournable, et ce, malgré un faux pas remarqué autour de l'IA l'an passé.
Pour les mordus de Duolingo, conserver sa série quotidienne est un véritable sacerdoce. Bonne nouvelle, le service vient d'annoncer un évènement qui vous permettra de récupérer votre série perdue. On vous explique.
Duolingo offre une seconde chance aux apprenants qui ont perdu leur série
La série de jours consécutifs d'apprentissage, ou streak, est une des fonctionnalités les plus emblématiques de Duolingo. Elle est aussi l'une des plus contraignantes : si vous ne vous connectez pas tous les jours à l'appli pour suivre votre cours, votre série est perdue. Un oubli, un aléa de la vie et il vous faudra débourser de précieuses gemmes (ou de l'argent) pour éviter le pire.
Pour conserver cette précieuse série et ne pas décevoir Duo le hibou vert, certains sont prêts à tout. Le phénomène, amplement documenté sur le web, a même un nom : le « Duolingo Streak Anxiety ». Heureusement, Duolingo vient d'annoncer sur Reddit un évènement qui devrait permettre de faire baisser le niveau de stress de ses utilisateurs, du moins pour ce mois-ci. Du 1er au 30 juin, l'app permet, en effet, la récupération d'une série brisée, et ce, gratuitement.
Quelles conditions pour récupérer votre série perdue ?
L'évènement est disponible dès aujourd'hui sur iOS et Android. Il ne sera visible que pour ceux qui ont, un jour, brisé leur streak. Pour récupérer leur série, les utilisateurs doivent, avant tout, compléter trois leçons consécutives. L'équipe ne précise toutefois pas si il s'agit de leçons normales ou de simples révisions, de 3 leçons d'affilée dans la même langue ou non.
Autre condition à garder à l'esprit : vous ne pourrez restaurer qu'une seule série de plus de 30 jours. Impossible donc pour ceux qui ont accumulé plusieurs séries brisées de toutes les raviver. Notez également que la série qui sera ressuscitée sera la plus longue parmi celles que vous avez perdues.
Cette opération est avant tout présentée comme un coup de pouce pour rebooster la motivation des utilisateurs : « Nous savons que pour beaucoup d'entre vous, votre série est plus qu'un simple chiffre ; c'est un symbole de votre dévouement. Nous savons aussi que la vie est pleine d'imprévus. (….) Voir cette série réinitialisée à zéro peut sembler un obstacle trop grand à franchir. (…) Nous avons créé (cet évènement) parce que nous voulions enlever une barrière et vous donner un moyen de raviver votre habitude (et votre série). »
Aucun doute, cet élan de générosité de la part de Duo devrait en réjouir plus d'un !