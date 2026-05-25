En pratique, pour l'utilisateur, un kernel mainline signifie des mises à jour de sécurité pendant des années via les canaux upstream habituels, sans dépendre du bon vouloir d'un fondeur chinois pour patcher une faille. C'est aussi la possibilité de faire tourner n'importe quelle distribution Linux standard, pas uniquement l'image constructeur livrée à la sortie de l'appareil. Un argument qui parle directement aux utilisateurs européens sensibles à la souveraineté logicielle (et qui explique probablement le choix de présenter le prototype en France, à Nice, plutôt qu'à un salon nord-américain).

Six dépôts GitHub sont déjà publics, les schémas électroniques sont partagés sur Altium 365, et un portail développeur répertorie sept sous-projets. Tout est sous licence ouverte.

Un prototype à Nice, pas encore de prix

Le Flipper One n'est pas à vendre. Flipper Devices n'a communiqué ni prix ni date de commercialisation. Un prototype fonctionnel sera présenté le 28 mai à la conférence Embedded Recipes à Nice, un événement spécialisé dans le Linux embarqué. L'appel lancé par l'entreprise est inhabituel pour un produit hardware mais rappelle ce que fait… Valve avec son Steam Deck : Flipper Devices demande explicitement à la communauté open source de contribuer au développement logiciel, au portage de distributions et à l'écriture de pilotes.

Le positionnement du Flipper One se situe à mi-chemin entre le Raspberry Pi (éducation et bricolage) et les plateformes de pentest professionnelles comme le PinePhone Pro ou les cartes HackRF. La différence tient à l'intégration : un seul boîtier qui combine compute ARM, radio modulaire, NPU et connectique complète, avec un Linux mainline auditable de bout en bout. Le Flipper Zero, rappelons-le, reste parfaitement légal en France malgré les controverses. Son successeur, plus puissant mais aussi plus ouvert, ne devrait pas poser davantage de problèmes juridiques (c'est un ordinateur sous Linux, pas un outil de piratage dédié).

Pour les bidouilleurs qui ont fait du Flipper Zero leur couteau suisse quotidien, le One représente un changement de catégorie. Reste la question du prix : un SoC RK3576 avec 8 Go de LPDDR5 et un slot M.2, même dans un format compact, ne se fabrique pas pour le prix d'un Flipper Zero.