Rabbit, le créateur du R1, ce gadget IA vite oublié, revient avec un mini-PC portable à 500 dollars. Nom de code : Cyberdeck. Le format rappelle le mythique Sony Vaio P. La promesse, elle, reste à prouver.
Le Vaio P de Sony, sorti en 2009, était un OVNI : un micro-ordinateur de poche au format allongé, trop lent pour être vraiment utile, trop beau pour être ignoré. Comme le rapporte Engadget relayé par TechRadar, Rabbit tente de ressusciter cette idée avec le Project Cyberdeck. La start-up, dont le R1 avait terminé au fond d'un tiroir pour 95 % de ses acheteurs, change complètement de terrain. Fini le gadget IA de poche : place à un vrai ordinateur portable miniature.
Un terminal Linux à 500 dollars pour coder partout
Le Cyberdeck cible un usage précis : le « vibe coding ». Cette pratique consiste à piloter des agents IA comme Claude Code ou Cursor depuis un terminal léger. Pas besoin de puissance locale brute, la charge de calcul reste dans le cloud. Rabbit vise des performances comparables à celles d'un Raspberry Pi 5, soit un processeur ARM quad-core cadencé à 2,4 GHz avec 16 Go de RAM. L'appareil tournerait sous Linux avec un accès complet au système. Côté matériel, les premiers rendus montrent un écran OLED tactile de 7 pouces capable d'afficher 165 Hz. Le clavier serait mécanique avec PCB intégralement remplaçable. Quatre ports USB-C assureraient la connectivité vers des écrans externes et des périphériques. Le tout pour un tarif annoncé à 500 dollars, loin des 1 300 dollars ajustés du Vaio P à sa sortie.
Après le flop du R1, un repositionnement à double tranchant
Le contexte a radicalement changé depuis le fiasco du R1. Le MacBook Neo d'Apple, lancé à 699 euros chez nous, a redéfini ce que le marché attend d'un portable ultra-accessible. Le Mac Mini M4 est devenu la machine de référence pour les agents IA en local. Une nouvelle catégorie de hardware dédié à l'intelligence artificielle a émergé. Dans ce paysage, un appareil à 500 dollars aux performances de Raspberry Pi a un positionnement délicat. Le P.-D.G. Jesse Lyu explique que les claviers à membrane des Chromebooks décourageaient les sessions de code prolongées. Un constat juste. Mais les spécifications restent au conditionnel : Rabbit cherche encore ses fournisseurs de composants. La pénurie de mémoire HBM pourrait peser sur la capacité en RAM et les délais de production. Lyu assure pouvoir livrer rapidement en s'appuyant sur le cycle de développement de 93 jours du R1. Sauf que la rapidité du R1, c'est justement ce qui lui avait coûté la crédibilité au lancement.
En matière de hardware, la nostalgie est un excellent argument de vente, mais un terrible cahier des charges.