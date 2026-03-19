Le contexte a radicalement changé depuis le fiasco du R1. Le MacBook Neo d'Apple, lancé à 699 euros chez nous, a redéfini ce que le marché attend d'un portable ultra-accessible. Le Mac Mini M4 est devenu la machine de référence pour les agents IA en local. Une nouvelle catégorie de hardware dédié à l'intelligence artificielle a émergé. Dans ce paysage, un appareil à 500 dollars aux performances de Raspberry Pi a un positionnement délicat. Le P.-D.G. Jesse Lyu explique que les claviers à membrane des Chromebooks décourageaient les sessions de code prolongées. Un constat juste. Mais les spécifications restent au conditionnel : Rabbit cherche encore ses fournisseurs de composants. La pénurie de mémoire HBM pourrait peser sur la capacité en RAM et les délais de production. Lyu assure pouvoir livrer rapidement en s'appuyant sur le cycle de développement de 93 jours du R1. Sauf que la rapidité du R1, c'est justement ce qui lui avait coûté la crédibilité au lancement.

En matière de hardware, la nostalgie est un excellent argument de vente, mais un terrible cahier des charges.