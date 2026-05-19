Le jury n'a jamais jugé le fond

Le verdict, unanime, ne dit pas qu'Altman est innocent mais que Musk a attendu trop longtemps. La cour a estimé que le milliardaire connaissait (ou aurait dû connaître) les faits qu'il reproche à OpenAI dès 2021, bien avant de déposer sa plainte en 2024. Or la loi californienne impose un délai de prescription de trois ans pour ce type de réclamation. Passé ce délai, plus rien ne passe, quelle que soit la gravité des griefs.

La juge Yvonne Gonzalez Rogers, qui présidait les débats, a immédiatement adopté la recommandation du jury consultatif (le verdict était « consultatif », particularité de cette procédure). Elle a ajouté une phrase qui résume l'affaire : elle était « prête à rejeter la plainte sur-le-champ » avant même que les jurés ne se retirent. Musk réclamait 134 milliards de dollars de dommages, le démantèlement de la structure commerciale d'OpenAI et le départ d'Altman et Brockman. Microsoft, citée comme complice pour ses 13 milliards de dollars investis dans OpenAI entre 2019 et 2023, a également été mise hors de cause. Les avocats d'OpenAI et de Microsoft se sont congratulés dans le couloir du tribunal avec des accolades, selon plusieurs journalistes présents. Aucun des deux milliardaires n'était dans la salle au moment du verdict.