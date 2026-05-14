Depuis son lancement, Anthropic a progressivement conquis les entreprises grâce à une adoption massive. Et aujourd’hui, peu de secteurs n’ont pas encore été touchés par la vague Claude. C’est désormais au tour de la legaltech, un secteur estimé à près de 1 000 milliards de dollars, de l’expérimenter. La start-up déploie en effet « l’avocat le plus abordable du monde », comme l'a résumé un post viral sur les réseaux sociaux. Qu’en est-il vraiment ?