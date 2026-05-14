Anthropic vient de lancer Claude for Legal, un assistant juridique intégré directement dans Claude. Une annonce qui pourrait bien bousculer un secteur juridique jusque-là dominé par des acteurs spécialisés, et rendre le droit un peu plus accessible à tous.
Depuis son lancement, Anthropic a progressivement conquis les entreprises grâce à une adoption massive. Et aujourd’hui, peu de secteurs n’ont pas encore été touchés par la vague Claude. C’est désormais au tour de la legaltech, un secteur estimé à près de 1 000 milliards de dollars, de l’expérimenter. La start-up déploie en effet « l’avocat le plus abordable du monde », comme l'a résumé un post viral sur les réseaux sociaux. Qu’en est-il vraiment ?
Plugins et connexions
Le dispositif se présente comme une extension de Claude, accessible aux abonnés payants du chatbot, mais spécialement pensée pour le monde juridique. Pas besoin de changer d’outil : tout se passe dans l’interface que les utilisateurs connaissent déjà. Concrètement, Anthropic a développé 12 plugins couvrant les grands domaines du droit : contrats commerciaux, litiges, vie privée, gouvernance de l’IA, propriété intellectuelle, etc. Chacun est pensé comme une boîte à outils adaptée à un métier précis.
En parallèle, plus de 20 connexions ont été établies avec les logiciels que les professionnels du droit utilisent au quotidien. Grâce à ces divers outils, un avocat qui, par exemple, gère le rachat d’une entreprise, peut analyser des centaines de documents, repérer les clauses à risque, rédiger des synthèses pour son client et mettre à jour ses tableaux de suivi. Le tout sans jamais changer d’application.
Ce qui mobilisait une équipe entière pendant plusieurs jours peut aujourd’hui être bouclé en quelques heures.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
Un impact potentiellement énorme
Quel impact pour le grand public ? Car Anthropic a noué des partenariats avec des organisations comme le Free Law Project ou Courtroom5, dont l’objectif est de rendre le droit accessible à ceux qui n’ont pas les moyens de se payer un avocat.
Claude peut donc puiser directement dans leurs bases de données, permettant à un particulier de poser des questions juridiques ou d’obtenir des conseils procéduraux adaptés à sa situation et à sa localisation. À noter, malgré tout, que ces collaborations sont exclusivement américaines ; rien de spécifique au droit français pour l’instant.
Claude for Legal s’impose comme une démonstration concrète de ce que l’IA peut accomplir quand elle s’attaque à un secteur complexe et technique. Mais les petites structures juridiques, cabinets indépendants et legaltech spécialisées, pourraient bien se retrouver coincées entre deux feux, car elles sont trop petites pour négocier leur intégration dans l’écosystème Claude, mais exposées à une concurrence ultra puissante.