Vous connaissez HysetCo ? Si ce n'est pas le cas, il ne serait pas étonnant que ce nom vous devienne familier à l'avenir. Il s'agit en effet d'une coentreprise qui a pour actionnaire majoritaire le fonds Hy24 et est soutenue par des géants comme Totalénergies, Air Liquide ou bien Toyota, pour développer la mobilité hydrogène. En développement depuis cinq ans au niveau de l'Île-de-France, elle gère aujourd'hui une flotte de 800 taxis et véhicules d'entreprise.

Elle est ainsi la pierre angulaire d'un écosystème de services de location et de gestion de véhicules, de réparations, de maintenance ainsi que de stations de recharge hydrogène. Uber a vu là une opportunité, et vient de prendre une participation au capital de HysetCo - ce qui est le tout premier investissement d'Uber dans une entreprise hexagonale.