Le géant des VTC se développe sur le marché hexagonal. Et il le fait à travers une technologie qui est encore en cours de développement : l'hydrogène.
Si Uber a connu une décennie 2010 faste, en s'imposant mondialement comme la marque des VTC, l'entreprise doit faire face aux défis de la décennie actuelle. Le géant américain fait ainsi de gros efforts pour ne pas se laisser distancer par le nouveau secteur des taxis autonomes, et y investit de plus en plus pour rester à la hauteurs des Waymo et autres Tesla. Et il est aussi à l'écoute des nouvelles mobilités, comme l'hydrogène.
Uber entre dans le capital du spécialiste français de la mobilité hydrogène, HysetCo
Vous connaissez HysetCo ? Si ce n'est pas le cas, il ne serait pas étonnant que ce nom vous devienne familier à l'avenir. Il s'agit en effet d'une coentreprise qui a pour actionnaire majoritaire le fonds Hy24 et est soutenue par des géants comme Totalénergies, Air Liquide ou bien Toyota, pour développer la mobilité hydrogène. En développement depuis cinq ans au niveau de l'Île-de-France, elle gère aujourd'hui une flotte de 800 taxis et véhicules d'entreprise.
Elle est ainsi la pierre angulaire d'un écosystème de services de location et de gestion de véhicules, de réparations, de maintenance ainsi que de stations de recharge hydrogène. Uber a vu là une opportunité, et vient de prendre une participation au capital de HysetCo - ce qui est le tout premier investissement d'Uber dans une entreprise hexagonale.
Uber veut rapidement faire rouler des taxis à l'hydrogène en Île-de-France
Et cet investissement devrait rapidement se traduire par du changement chez Uber. Le géant américain veut ainsi qu'un cinquième de sa flotte dite « Business Taxi » opérant à Paris fonctionne à l'hydrogène, dès la fin de l'année 2026. Et dans les cinq prochaines années, Uber a pour ambition d'intégrer à sa flotte quelque 2 000 taxis à hydrogène de HysetCo.
Cette opération, qui consiste en un prêt convertible dont le montant n'a pas été communiqué par les parties prenantes de l'accord, est une bonne nouvelle pour HysetCo, encore marquée par sa dispute publique en 2025 avec son opérateur historique Hype. Ce dernier s'est radicalement éloigné dernièrement de l'hydrogène, pour se consacrer au tout électrique à batterie. L'intégration d'Uber est-elle la preuve que l'hydrogène a de l'avenir ?
- Une interface sobre et intuitive pour simplifier la réservation d'une course
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