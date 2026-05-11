Troisième attaque supply chain en deux mois : un pattern qui s'installe

En avril 2026, le site de CPUID (éditeur de CPU-Z et HWMonitor) avait subi le même sort. Un RAT déployé via DLL sideloading avait fait plus de 150 victimes, selon Kaspersky. Début mai, c'était au tour de DAEMON Tools. Le schéma se répète : des éditeurs de logiciels utilitaires, souvent de petite taille, dont les sites web deviennent des vecteurs d'infection. Les binaires originaux, eux, restent intacts. Une sorte de hold-up à la devanture, si l'on veut (la porte arrière restant verrouillée, c'est la vitrine qu'on remplace).

JDownloader est historiquement très téléchargé dans la francophonie, y compris depuis Clubic. AppWork ne mâche pas ses mots pour ceux qui auraient téléchargé l'installeur alternatif entre le 6 et le 7 mai. Un simple scan antivirus ne suffit pas. L'éditeur recommande une réinstallation complète du système d'exploitation et la réinitialisation de tous les mots de passe.