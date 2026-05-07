Le ministère de l'Économie et des Finances, ainsi que la Banque de France, opèrent une vraie bascule dans la lutte contre la fraude aux paiements. Depuis ce vendredi 7 mai 2026, le FNC-RF, pour « fichier national des comptes signalés pour risque de fraude », centralise les signalements d'IBAN suspects partagés entre banques et prestataires de paiement. Il s'agit ici d'une mise en réseau nouvelle, encadrée par la loi, qui doit permettre de traquer plus efficacement les comptes utilisés par des fraudeurs. Aucune donnée nominative n'y figurera, et le dispositif est déjà pensé pour s'étendre à l'échelle européenne.