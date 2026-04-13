L'ACPR et Tracfin voudraient aller encore plus loin et rendre les vIBAN reconnaissables à vue dans la chaîne de paiement, grâce à un format standardisé qui permettrait à n'importe quel acteur financier de les identifier immédiatement, comme on reconnaît un numéro de sécurité sociale à sa structure. Une ambition qui impliquerait de modifier la norme ISO internationale régissant le format des IBAN, ce qui pourrait être un chantier colossal. Mais face à des réseaux criminels qui exploitent ces failles depuis des années, les deux autorités estiment que l'attente n'est plus une option.