Matt Renner, président et directeur des revenus chez Google Cloud, est évidemment content du partenariat. Ce dernier indique que « cette collaboration démontre comment l'IA de Google Cloud peut élever le rôle de l'équipe de vente au-delà de l'automatisation des tâches. » Autrement dit, l'IA ne vient pas supprimer le conseiller, mais elle lui donne les moyens de faire son métier mieux que jamais. Reste à voir si les clients seront au rendez-vous, mais avec Renzo Rosso aux commandes et Google Cloud dans le moteur, le groupe OTB semble avoir mis toutes les chances de son côté.