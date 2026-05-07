Le géant Google Cloud et le groupe OTB réinventent l'expérience d'achat dans la mode de luxe, grâce à l'IA et au concept d'hyper-personnalisation, avec une cabine d'essayage virtuelle au programme.
Essayer une veste sans la toucher, se glisser dans une campagne de mode ou recevoir des conseils de style ultra-personnalisés depuis son téléphone, voilà qui devient concret, réel. Le groupe OTB, la maison mère des marques Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni et Viktor&Rolf, et Google Cloud ont officialisé ce jeudi 7 mai 2026 leur collaboration autour de l'essai virtuel propulsé par l'intelligence artificielle. Un projet ambitieux qui s'étendra progressivement à l'ensemble du portefeuille du groupe.
OTB et Google Cloud réinventent le conseil client amateur de mode par l'IA
La pièce maîtresse de ce partenariat, c'est l'API Virtual Try-On de Google Cloud, intégrée à la plateforme Gemini Enterprise Agent. Elle permet aux conseillers OTB de proposer à leurs clients des aperçus ultra-réalistes de n'importe quel article. En quelques secondes, ils peuvent générer la simulation d'un vêtement sur la silhouette d'un client, avec coupe, ajustement, vue à 360 degrés, avec un niveau de fidélité qui rivalise avec l'essayage physique, et sans enfiler quoi que ce soit.
Le déploiement de cet essayage virtuel est progressif. Diesel et Jil Sander sont les premières enseignes à en bénéficier, dès maintenant aux États-Unis et en Europe. Marni et Maison Margiela suivront dans les prochains mois, avant un déploiement sur d'autres marchés. L'idée n'est pas de remplacer le conseiller, mais de lui donner un outil puissant pour élever chaque échange client au niveau d'un service sur-mesure. Un peu comme les outils de conception 3D d'un Ikea, qui permettent aux acheteurs de se projeter.
Le fondateur et président d'OTB, Renzo Rosso, affirme que ce partenariat avec Google Cloud n'est pas une lubie technologique. « Je suis convaincu qu'il s'agit de la direction naturelle de l'évolution du commerce électronique et de la gestion de la clientèle », déclare-t-il. Une conviction qu'il dit nourrir depuis plus de trois ans, ce qui mine de rien en dit long sur le sérieux de la démarche.
De l'écran à la boutique, comment l'IA de Google Cloud rapproche les clients des marques
Dans la mode, il n'y a pas que l'essayage, non. Et avec l'IA, on peut même ajouter une touche de « fun ». Grâce à Nano Banana, l'outil d'édition d'images par IA de Google qu'on ne présente plus, un client peut littéralement se glisser dans une campagne publicitaire Diesel ou Jil Sander, comme s'il en était le mannequin. L'outil vidéo Veo de Google prend ensuite le relais pour animer le tout, pour faire d'une une simple photo une courte séquence vidéo générée par IA.
Alors il y a ces expériences numériques bien sympathiques, mais derrière tout ça, il y a évidemment un objectif commercial. Le but est de donner envie de pousser la porte de la boutique. Les visuels générés par IA sont conçus pour susciter l'envie, l'idée étant qu'un client séduit par un aperçu numérique sera davantage enclin à prendre rendez-vous avec un conseiller pour découvrir la pièce en vrai, entre ses mains.
Matt Renner, président et directeur des revenus chez Google Cloud, est évidemment content du partenariat. Ce dernier indique que « cette collaboration démontre comment l'IA de Google Cloud peut élever le rôle de l'équipe de vente au-delà de l'automatisation des tâches. » Autrement dit, l'IA ne vient pas supprimer le conseiller, mais elle lui donne les moyens de faire son métier mieux que jamais. Reste à voir si les clients seront au rendez-vous, mais avec Renzo Rosso aux commandes et Google Cloud dans le moteur, le groupe OTB semble avoir mis toutes les chances de son côté.