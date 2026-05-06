La plateforme a aussi veillé à ne pas les braquer sur la question de l'autonomie. Ils peuvent en effet activer ou désactiver la catégorie prix fixe à tout moment depuis leur application, et restent libres de proposer uniquement la course au compteur s'ils le souhaitent. Aucune obligation, aucune contrainte imposée. Mais ils seront forcément placés en concurrence avec les collègues qui le feront et qui seront prioritaires aux yeux des passagers.