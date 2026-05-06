Bolt annonce, ce mercredi, le lancement à Paris du taxi à prix garanti. Le montant de la course est affiché avant la réservation, et le passager paie toujours le tarif le plus bas entre l'estimation et le compteur.
Pour convaincre davantage de passagers, Bolt s'est dit qu'il était peut-être bon de marier la transparence tarifaire du VTC aux avantages du taxi traditionnel. Ce mercredi 6 mai 2026, la plateforme a annoncé enrichir son application d'une nouvelle catégorie qui vient s'ajouter au VTC et au taxi classique au compteur. Elle permet de commander un taxi en sachant exactement ce qu'on va payer, avant même d'avoir bouclé sa ceinture et d'avoir procédé à la réservation. Voilà qui mérite quelques explications.
Un prix garanti avant la course, la promesse concrète de Bolt aux usagers parisiens
Depuis ce mercredi, les Parisiens qui ouvrent l'appli Bolt voient le prix exact de leur course s'afficher avant même de confirmer leur réservation. Ce n'est pas un arrondi ni une fourchette, mais bien le montant maximum qu'ils paieront. Quoi qu'il arrive en chemin, les passagers ne paieront jamais plus que ce montant affiché au moment de réserver.
Comment ça marche, en pratique ? Le chauffeur démarre son taximètre normalement, conformément à la réglementation. En fin de trajet, il entre le montant affiché dans l'application. Le passager paie automatiquement le tarif le plus bas entre le prix affiché à la réservation et le prix réel du compteur. Si le trajet est semé de bouchons interminables, il paie le prix annoncé au départ, pas un centime de plus.
Le service ne se limite pas à une question de tarif. En optant pour cette catégorie, le passager garde tous les atouts concrets du taxi parisien, avec l'accès aux couloirs de bus, les points de prise en charge et de dépose dédiés dans les gares et aéroports. Des petits privilèges qui, en pratique, peuvent faire gagner un temps précieux.
Côté chauffeurs, Bolt joue aussi la carte de la séduction
Pour convaincre les chauffeurs de taxi de rejoindre le dispositif, Bolt a proposé une commission réduite à 8 % pendant la phase de lancement. Dans un secteur où ce taux est scruté à la loupe par des professionnels attentifs à leur marge, le geste n'est pas anodin. À voir combien de chauffeurs voudront jouer le jeu.
La plateforme a aussi veillé à ne pas les braquer sur la question de l'autonomie. Ils peuvent en effet activer ou désactiver la catégorie prix fixe à tout moment depuis leur application, et restent libres de proposer uniquement la course au compteur s'ils le souhaitent. Aucune obligation, aucune contrainte imposée. Mais ils seront forcément placés en concurrence avec les collègues qui le feront et qui seront prioritaires aux yeux des passagers.
Les utilisateurs « peuvent désormais allier la fluidité du taxi à la transparence tarifaire à laquelle ils sont habitués en VTC », résume Julien Mouyeket, directeur général de Bolt France. Une formule qui dit bien l'ambition du service, qui veut à la fois séduire les habitués du taxi et les adeptes du VTC, sans opposer les deux usages.