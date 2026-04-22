Lors d'une course tout ce qui semble de plus banale, le chauffeur de taxi annonce le prix, admettons 25 euros, en précisant qu'il n'accepte que la carte bancaire. Il vous tend son terminal, de type SumUp, parfois un simple petit lecteur portable comme on en voit chez beaucoup de commerçants. Comme le montant est inférieur à 50 euros, vous approchez naturellement votre carte, surtout qu'en dessous de ce seuil, la banque autorise le paiement sans contact, sans avoir à saisir de code. Jusque-là, il n'y a rien d'anormal.