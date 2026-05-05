Cette étude menée par des médecins et des informaticiens de la Harvard Medical School et du Beth Israel Deaconess Medical Center frappe fort. Celle-ci compare les résultats obtenus aux urgences par des médecies internistes d'un côté, et par les modèles ChatGPT 4o et o1 de l'autre. Et ça défrise.

« À chaque étape du processus de diagnostic, o1 a obtenu des résultats soit légèrement supérieurs, soit équivalents à ceux des deux médecins traitants et de 4o » conclut ainsi l'étude. Un résultat d'autant plus impressionnant qu'il a bien été précisé que les chercheurs n'avaient « absolument pas prétraité les données » pour les IA, et qu'elles ont travaillé dans les mêmes conditions que les médecins.