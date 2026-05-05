L'intelligence artificielle continue d'étonner du côté du monde médical. Dans une étude, on la voit ainsi faire mieux que les médecins humains.
L'intelligence artificielle a rapidement été une promesse de bouleversement dans de nombreux domaines de la société. Parmi eux, le secteur médical, avec des études qui sont menées ces dernières années pour voir à quel point l'IA peut performer dans ces tâches vitales. Et une nouvelle étude nous montre qu'elle pourrait déjà être meilleure que les médecins humains.
ChatGPT o1 obtient de meilleurs résultats aux urgences que les médecins humains
Cette étude menée par des médecins et des informaticiens de la Harvard Medical School et du Beth Israel Deaconess Medical Center frappe fort. Celle-ci compare les résultats obtenus aux urgences par des médecies internistes d'un côté, et par les modèles ChatGPT 4o et o1 de l'autre. Et ça défrise.
« À chaque étape du processus de diagnostic, o1 a obtenu des résultats soit légèrement supérieurs, soit équivalents à ceux des deux médecins traitants et de 4o » conclut ainsi l'étude. Un résultat d'autant plus impressionnant qu'il a bien été précisé que les chercheurs n'avaient « absolument pas prétraité les données » pour les IA, et qu'elles ont travaillé dans les mêmes conditions que les médecins.
Les compétences des IA se limitent surtout aux informations textuelles
Le plus marquant sûrement tient au fait que les différences entre l'IA et les médecins humains « étaient particulièrement marquées lors du premier point de contact diagnostique (le triage initial aux urgences), moment où l'on dispose du moins d'informations sur le patient et où il est le plus urgent de prendre la bonne décision. »
Au final, c'est o1 donc qui est arrivée la première, en obtenant « un diagnostic exact ou très proche » au triage dans 67% des cas, contre 55% pour l'un des médecins et 50% pour l'autre. Pour apporter un peu de nuance tout de même, les chercheurs ont bien précisé que « les études existantes suggèrent que les modèles de base actuels sont plus limités dans leur capacité à raisonner à partir d'entrées non textuelles ». La prochaine frontière à passer pour l'IA ?