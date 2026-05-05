Le Arctis Nova Pro Omni est un casque gamer de chez SteelSeries, lancé ce 5 mai 2026. Il reprend les codes des casques de la marque, qui fête ses 25 ans par la même occasion, et en fait son produit phare de l'année. Design sobre, mais robuste, prestations très haut de gamme, si ce n'est pas le casque le plus cher de la marque, c'est un cador dans le milieu des casques gaming, commercialisé à un tarif pas à la portée de toutes les bourses.