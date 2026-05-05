Maintenant que vous êtes adulte, il faut un casque gamer haut de gamme. Fini les petits casques filaires achetés d'occasion pour une bouchée de pain. SteelSeries dévoile du lourd avec son nouveau casque, pour une édition anniversaire qui en met plein les oreilles.
Le Arctis Nova Pro Omni est un casque gamer de chez SteelSeries, lancé ce 5 mai 2026. Il reprend les codes des casques de la marque, qui fête ses 25 ans par la même occasion, et en fait son produit phare de l'année. Design sobre, mais robuste, prestations très haut de gamme, si ce n'est pas le casque le plus cher de la marque, c'est un cador dans le milieu des casques gaming, commercialisé à un tarif pas à la portée de toutes les bourses.
Certification Hi-Res Wireless et 5 connexions simultanées
L'Arctis Nova Pro Omni est certifié "Hi-Res Wireless" par la Société japonaise de l'audio (JAS). Il transmet le son en 96 kHz / 24 bits via les connexions 2,4 GHz et Bluetooth, couvrant une plage de fréquences allant de 10 Hz à 40 kHz.
La technologie OmniPlay permet de relier jusqu'à cinq appareils en même temps (PC, consoles, appareils Bluetooth) et de mixer simultanément jusqu'à quatre sources audio. Les haut-parleurs néodyme de 40 mm sont développés spécifiquement pour ce modèle.
Réduction de bruit et micro assisté par IA
Le casque intègre une réduction active du bruit (ANC) qui, selon des tests indépendants réalisés en octobre 2025, bloque 40 % de bruit supplémentaire par rapport aux principaux produits concurrents.
Il fallait bien mettre un peu d'intelligence artificielle à bord, alors le microphone omnidirectionnel ClearCast Pro embarque une réduction de bruit basée sur l'IA. Toujours selon ces mêmes tests, il filtre jusqu'à 96 % du bruit ambiant, soit une performance annoncée par le fabricant, comme trente fois supérieure à celle des autres casques gaming du marché.
L'argument de l'autonomie "illimitée"
Le système Omni-Control centralise les réglages audio depuis un appareil mobile, un ordinateur ou le GameHub. L'application Arctis donne accès à plus de 200 préréglages sonores spécifiques aux jeux, ajustables en direct. Sur PC, l'application Sonar propose des options de mixage avancées et de l'audio spatial.
Le GameHub associé au casque dispose d'un écran OLED et d'une molette de commande. Ce hub était déjà commercialisé avec le SteelSeries Arctis Nova Elite. Il affiche notamment le suivi des niveaux audio par source. Pour l'autonomie, un système de double batterie baptisé "Infinite Power" est intégré afin d'assurer une utilisation continue, quasi sans interruption liée à la recharge.
Du haut de gamme pour fêter les 25 ans de SteelSeries
SteelSeries positionne l'Arctis Nova Pro Omni comme un produit destiné aussi bien au gaming qu'à la musique et au divertissement. La compatibilité PC, consoles et Bluetooth vise les joueurs et utilisateurs qui jonglent entre plusieurs appareils.
Ce lancement arrive à un moment où les exigences des gamers se font plus sévères, notamment sur la qualité audio sans fil et la gestion multi-appareils. Il ne fait nul doute que SteelSeries a bien travaillé son projet, c'est en tout ce que nous verrons dans le test du casque, à venir très prochainement sur Clubic. Le casque sera commercialisé par SteelSeries au tarif indicatif de 399,90€.