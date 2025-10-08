Le R5 PRO HS s’appuie sur des haut-parleurs de 40 mm à membrane en graphène, un matériau ultraléger et rigide permettant une reproduction sonore plus précise et une distorsion harmonique inférieure à 0,5 %. Ce choix technique vise avant tout les adeptes de jeux de tir à la première personne, où la localisation des sons peut faire la différence. « Le graphène est au cœur de notre promesse d’un casque conçu pour les joueurs compétitifs », explique Michael Jessup, Head of Product chez RIG.