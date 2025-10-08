Nacon dévoile aujourd’hui le RIG R5 PRO HS, un nouveau casque gaming sous licence officielle PlayStation, conçu pour offrir une restitution sonore de qualité studio aux joueurs compétitifs grâce à des haut-parleurs en graphène.

Nacon mise sur le graphène pour offrir aux joueurs une expérience audio de meilleure qualité. © Nacon
Attendu en Europe dès le 10 octobre 2025 au prix de 79,99 €, ce modèle ambitionne de placer la marque RIG parmi les références audio du gaming sur console.

Des haut-parleurs en graphène pour une précision accrue

Le R5 PRO HS s’appuie sur des haut-parleurs de 40 mm à membrane en graphène, un matériau ultraléger et rigide permettant une reproduction sonore plus précise et une distorsion harmonique inférieure à 0,5 %. Ce choix technique vise avant tout les adeptes de jeux de tir à la première personne, où la localisation des sons peut faire la différence. « Le graphène est au cœur de notre promesse d’un casque conçu pour les joueurs compétitifs », explique Michael Jessup, Head of Product chez RIG.

Le casque profite d'un système de plaques et coussinets interchangeables. © Nacon
Le casque profite d'un système de plaques et coussinets interchangeables. © Nacon

Côté communication, le casque intègre un microphone flexible de 6 mm couvrant une plage de 50 Hz à 15 kHz, avec réduction de bruit et fonction flip-to-mute. Le contrôle du volume bénéficie d’un verrou “max lock”, pratique pour les manettes disposant de leurs propres réglages audio.

Un système modulaire inédit

Autre atout du R5 PRO HS : son système SNAP+LOCK, qui permet de personnaliser le casque à l’aide de plaques et de coussinets interchangeables fixés par connexion magnétique. Une approche modulaire rare sur ce segment de prix, pensée pour adapter confort et style à chaque joueur.

Rendez-vous d'ici à quelques jours sur Clubic pour le test complet de ce casque.

