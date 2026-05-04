Le 27 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rendu sa décision. Il a suspendu l'arrêté du maire de Limay. Cela veut dire que Free Mobile pourrait relancer son projet d'installation d'antennes immédiatement, même si l'affaire n'est pas totalement terminée puisqu'un second procès, sur le fond cette fois, devra encore trancher définitivement la question. En attendant, la commune a été condamnée à verser 1 000 euros à Free Mobile au titre des frais de justice. Les tribunaux sont en tout cas toujours très actifs sur ce sujet. Un riverain lyonnais réclamait 150 000 euros à Bouygues Télécom à cause d'une antenne-relais installée près de chez lui. Il a été débouté sur toute la ligne.