Denizhan Yavas est professeur assistant en génie mécanique à la Rice University. Au départ, il travaillait sur des surfaces polymères nanométriques pour repousser le régolithe. En cherchant à l'écarter, ses chercheurs et lui ont découvert qu'on pouvait l'intégrer comme phase de renforcement dans des composites à fibres de polymère, des matériaux légers déjà très utilisés dans l'aérospatiale.

Publiés dans Advanced Engineering Materials et sélectionnés pour la couverture de la revue, les résultats font état d'une amélioration de 30 à 40 % en résistance, ténacité et tolérance aux dommages.

Sur la Lune, dont la face cachée vient d'être survolée par l'équipage d'Artemis II, le coût d'un kilogramme importé de la Terre est prohibitif. Dans les techniques existantes, béton polymère ou briques agglomérées, les liants sont encore d'origine terrestre. Les scientifiques ont donc cherché à réduire cette dépendance : dans leurs composites, le régolithe est le renfort qui améliore le polymère importé, en quantité moindre.