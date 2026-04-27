Boulanger et Skillkorp dévoilent une nouvelle souris pensée pour bousculer les habitudes. Baptisée Ambi_One, elle mise sur une approche encore rare sur le marché : une ergonomie réellement ambidextre, conçue pour s’adapter à tous les usages.
L’enseigne française ne cache pas ses ambitions avec un périphérique capable de passer du gaming au télétravail sans compromis, tout en intégrant une dimension inclusive rarement mise au premier plan.
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L'ergonomie ambidextre pensée autrement
Avec l’Ambi_One, Skillkorp ne se contente pas d’un design symétrique classique, comme on peut le voir sur beaucoup de souris gaming, à l'image de la dernière Logitech Superstrike X2 par exemple. La souris repose sur un système baptisé "Swap Base", une base rotative qui permet d’ajuster la position de la main. L’objectif est double puisque cela permet d'offrir un confort équivalent aux droitiers comme aux gauchers, tout en limitant la fatigue sur les longues sessions.
Cette approche va plus loin que la simple compatibilité ambidextre que l’on retrouve sur de nombreux modèles. Ici, l’ergonomie devient un élément central de l’expérience, avec la promesse d’une prise en main plus naturelle, que ce soit pour jouer ou travailler.
Une promesse de polyvalence
Sur le plan technique, l’Ambi_One reste dans les standards actuels avec un capteur montant jusqu’à 26 000 DPI, un taux de réponse de 1 kHz et une connectivité complète (2,4 GHz, Bluetooth et filaire). Elle embarque également huit boutons programmables ainsi qu’un écran intégré affichant les informations essentielles comme le DPI ou le niveau de batterie.
Ce positionnement hybride se retrouve aussi dans son prix, fixé à 69,99 €, qui la place sur un segment assez accessible. De quoi séduire aussi bien les joueurs occasionnels que ceux qui cherchent un périphérique polyvalent pour accompagner une utilisation mixte, entre bureau et loisirs.
Disponible en exclusivité chez Boulanger à partir d'aujourd'hui, l’Ambi_One pourrait bien attirer l’attention grâce à son approche différente de l’ergonomie, nous vous en dirons bientôt un peu plus pour savoir si cette promesse se confirme à l’usage.