Ce positionnement hybride se retrouve aussi dans son prix, fixé à 69,99 €, qui la place sur un segment assez accessible. De quoi séduire aussi bien les joueurs occasionnels que ceux qui cherchent un périphérique polyvalent pour accompagner une utilisation mixte, entre bureau et loisirs.



Disponible en exclusivité chez Boulanger à partir d'aujourd'hui, l’Ambi_One pourrait bien attirer l’attention grâce à son approche différente de l’ergonomie, nous vous en dirons bientôt un peu plus pour savoir si cette promesse se confirme à l’usage.