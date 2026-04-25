Existe-il un moyen de ne plus être enfin noyé par les spams téléphoniques ? Peut-être bien. Comme nous l'apprend le média Ici (ex-France Bleu), un trentenaire toulousain a fait un grand pas en avant dans la bonne direction en développant une application gratuite du nom de « Saracroche » - application disponible dans votre magasin d'application.

Déjà téléchargée par près de 600 000 personnes, celle-ci est capable de filtrer et de bloquer environ 15 millions de numéros de téléphones publicitaires. Et ce, qu'ils soient autorisés (comme ceux ayant des préfixes comme le « 01 62 », « 02 70 », « 03 77 » ou bien « 04 24 ») ou bien ont des numéros commençant par 07 et sont déjà identifiés comme du hameçonnage.