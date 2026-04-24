La vraie question que ce chiffre pose n'est pas technique, elle est structurelle : si trois quarts du code sont déjà générés par des machines supervisées par des humains, quel est le plafond ? 90 % ? 95 % ? Et combien d'ingénieurs faut-il pour superviser des agents qui travaillent, eux, sans pause ? Google ne répond pas à ça. Ce que Pichai vend ici, c'est une vision de la productivité augmentée. Ce qu'il ne dit pas, c'est comment cette transformation redéfinit, à terme, les effectifs dont une entreprise comme la sienne a réellement besoin.