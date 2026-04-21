Pourquoi garder son ADN chez soi change la donne

En 2003, le premier séquençage complet d'un génome humain avait coûté 3 milliards de dollars et treize ans de travail. En 2026, un particulier y parvient pour 1 100 dollars en 72 heures. La chute vertigineuse des coûts ne raconte pourtant qu'une moitié de l'histoire.

L'autre moitié concerne la destination des données. La faillite de 23andMe a exposé le problème dans toute sa brutalité. L'entreprise détenait les profils génétiques de plus de 10 millions de clients. Après une fuite massive en 2023, près de 7 millions de profils se sont retrouvés en vente sur le dark web. Le procureur général de Californie a fini par recommander aux clients de supprimer leurs données.

Le protocole de Howes contourne entièrement ce risque. L'ADN ne quitte jamais le domicile. L'analyse tourne en local. Le fichier résultant reste sur un disque dur physique.

En France, la question prend une tournure juridique particulière. L'article 16-10 du Code civil réserve l'examen des caractéristiques génétiques aux fins médicales ou de recherche scientifique. La CNIL rappelle que commander un test génétique « récréatif » en ligne expose à une amende de 3 750 euros. Le séquençage à domicile, réalisé par soi-même et pour soi-même, n'entre dans aucune des catégories prévues par ces textes. Un vide juridique que le législateur n'a probablement pas vu venir.

Howes propose désormais de louer des MinION et de vendre des kits mono-usage pour rendre la démarche accessible. Le génome à la maison n'est plus une prouesse de laboratoire : c'est un tutoriel en ligne.