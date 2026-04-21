Votre ADN est la donnée la plus intime que vous posséderez jamais. Un développeur vient de prouver qu'on peut la lire chez soi, sans la confier à quiconque.
Seth Howes, développeur britannique, a publié cette semaine un tutoriel complet pour séquencer un génome humain à domicile. Son outil central : un MinION d'Oxford Nanopore, séquenceur ADN plus petit et plus léger qu'un iPhone. De l'extraction buccale à l'analyse des variants, tout s'est déroulé sur sa table de cuisine. Aucune donnée génétique n'a transité par Internet.
Un séquenceur de poche, des modèles d'IA et 72 heures de patience
Le MinION repose sur environ 2 000 nanopores protéiques disposés sur une membrane. Chaque brin d'ADN traverse un pore en modifiant légèrement le courant électrique. Un réseau de neurones traduit ces variations en lettres A, C, G et T. En 48 heures, l'appareil produit environ 30 gigabases de séquence, soit une dizaine de copies du génome humain.
Le coût par analyse s'établit à environ 1 100 dollars, soit environ 1000 €. La cellule de flux, consommable à usage unique, représente 900 dollars à elle seule. Le kit de préparation et les réactifs complètent la facture. Le séquenceur lui-même coûte environ 3 200 dollars, mais il est réutilisable.
Pour l'analyse des données, Howes a utilisé deux modèles d'IA open source exécutés en local. Evo2, développé par l'Arc Institute et NVIDIA, est un modèle de langage ADN entraîné sur 9 300 milliards de nucléotides. Ses résultats ont été publiés dans Nature en mars 2026. AlphaGenome, conçu par DeepMind, prédit l'effet des variants sur l'expression des gènes. Les deux tournaient sur un DGX Spark de NVIDIA et un Mac Studio. Aucun recours au cloud.
La motivation de Howes est personnelle. Sa famille est touchée par des maladies auto-immunes depuis plusieurs générations. Sa sœur, pas encore quarante ans, venait de recevoir une greffe de foie. Les cliniciens n'ont jamais identifié le mécanisme génétique en cause.
Pourquoi garder son ADN chez soi change la donne
En 2003, le premier séquençage complet d'un génome humain avait coûté 3 milliards de dollars et treize ans de travail. En 2026, un particulier y parvient pour 1 100 dollars en 72 heures. La chute vertigineuse des coûts ne raconte pourtant qu'une moitié de l'histoire.
L'autre moitié concerne la destination des données. La faillite de 23andMe a exposé le problème dans toute sa brutalité. L'entreprise détenait les profils génétiques de plus de 10 millions de clients. Après une fuite massive en 2023, près de 7 millions de profils se sont retrouvés en vente sur le dark web. Le procureur général de Californie a fini par recommander aux clients de supprimer leurs données.
Le protocole de Howes contourne entièrement ce risque. L'ADN ne quitte jamais le domicile. L'analyse tourne en local. Le fichier résultant reste sur un disque dur physique.
En France, la question prend une tournure juridique particulière. L'article 16-10 du Code civil réserve l'examen des caractéristiques génétiques aux fins médicales ou de recherche scientifique. La CNIL rappelle que commander un test génétique « récréatif » en ligne expose à une amende de 3 750 euros. Le séquençage à domicile, réalisé par soi-même et pour soi-même, n'entre dans aucune des catégories prévues par ces textes. Un vide juridique que le législateur n'a probablement pas vu venir.
Howes propose désormais de louer des MinION et de vendre des kits mono-usage pour rendre la démarche accessible. Le génome à la maison n'est plus une prouesse de laboratoire : c'est un tutoriel en ligne.