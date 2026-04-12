Les chercheurs ont travaillé à partir de longues chaînes d'ADN dont l'ordre des quatre bases (A, T, C et G) est statistiquement aléatoire, et ont préparé des ensembles dupliqués de ces séquences entièrement synthétiques, sans lien biologique avec l'ADN du vivant. Une copie a été conservée chez l'expéditeur, l'autre chez le destinataire. Juste avant la communication, des machines de séquençage ont lu ces molécules pour assembler une clé numérique binaire commune, permettant de coder et décoder un message allant jusqu'à plusieurs centaines de mégaoctets.

Entre Tokyo et Paris, l'équipe a généré un masque secret partagé de 400 mégabits, avec un taux d'erreur résiduel atteignant un taux de défaillance global de déchiffrement de 2⁻¹²⁸. La min-entropie du masque satisfait aux exigences les plus récentes du NIST (SP 800-90B), comparable à celle des générateurs de nombres aléatoires cryptographiques agréés.

La distance entre les correspondants n'a eu aucune incidence sur le protocole. Quelques milligrammes d'ADN ont suffi à stocker des exaoctets d'information binaire, l'équivalent d'un million de disques durs, et le même protocole fonctionnerait entre la Terre et la Lune.