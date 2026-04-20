Un Mac de bureau à 300 € avec une puce A19 Pro : la rumeur d’un « Mac Neo » ultra-abordable circule à nouveau.
Un fantasme récurrent dans la communauté Apple. L’idée d’un Mac d’entrée de gamme à 300 € ressurgit régulièrement, portée par une logique implacable : si Apple peut vendre un iPhone 17e à 719 €, pourquoi pas un desktop minimaliste à la moitié du prix ? Cette fois, la rumeur du « Mac Neo » prend la forme d'un mini-PC compact équipé d’une puce A19 Pro, vendu 300 €. Séduisant sur le papier.
La rumeur d’un Mac à moins de 400 €
La rumeur est née chez MyDrivers, un média tech chinois, repris en Occident par MacObserver. Pas de leaker identifié, pas de chaîne d’approvisionnement citée, pas de document interne. Une source unique, sans corroboration du circuit habituel (Kuo, Gurman, DigiTimes). Le conditionnel s’impose donc à chaque ligne.
Le concept décrit un desktop ultra-compact, proche du format Apple TV 4K, propulsé par une puce A19 Pro (celle qu’on retrouve dans l’iPhone 17 Pro, avec son GPU 6 cœurs et son Neural Engine 16 cœurs), accompagnée de 12 Go de RAM unifiée. Le tout pour 300 €, soit moins que n’importe quel PC de bureau assemblé à la main dans cette gamme de prix. Sur le fond, l’argument tient : Apple maîtrise sa chaîne de production de bout en bout, et ses puces mobiles offrent un rapport performance/consommation que x86 ne peut pas égaler à ce prix.
L’angle que la stratégie Apple rend crédible… et improbable à la fois
Ce qui donne du corps à la rumeur, c’est le précédent du MacBook Neo à 699 €, dont les ventes auraient dépassé les prévisions internes d’Apple. Si un portable abordable trouve preneur, un desktop encore moins cher pourrait cibler un segment entier laissé à l’abandon : les familles, les étudiants, les marchés émergents.
Mais 300 € pour un Mac desktop, c’est une autre histoire. Le Mac mini d’entrée de gamme démarre à 579 €. Descendre à la moitié impliquerait des concessions drastiques : stockage réduit, ports limités, pas de mise à niveau possible. Apple accepterait-elle de cannibaliser son propre Mac mini, ou de vendre à perte pour conquérir des parts de marché ? Historiquement, la réponse est non. La marque a toujours protégé ses marges, même sur ses produits d'entrée de gamme. Et Apple s’attendait déjà à un tabac avec son MacBook Neo sans descendre aussi bas.
La rumeur du Mac Neo à 300 € est alléchante, mais elle repose pour le moment sur de simples spéculations. Ce qui est réel, en revanche, c’est qu’Apple pousse clairement vers le bas de gamme depuis deux ans. Si un Mac Neo existe un jour, il coûtera probablement 399 ou 499 €, pas 300 €. La vraie question : à quel prix Apple serait-elle prête à sacrifier ses marges pour dominer le marché du desktop d’entrée de gamme ?