Le concept décrit un desktop ultra-compact, proche du format Apple TV 4K, propulsé par une puce A19 Pro (celle qu’on retrouve dans l’iPhone 17 Pro, avec son GPU 6 cœurs et son Neural Engine 16 cœurs), accompagnée de 12 Go de RAM unifiée. Le tout pour 300 €, soit moins que n’importe quel PC de bureau assemblé à la main dans cette gamme de prix. Sur le fond, l’argument tient : Apple maîtrise sa chaîne de production de bout en bout, et ses puces mobiles offrent un rapport performance/consommation que x86 ne peut pas égaler à ce prix.