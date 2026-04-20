MSI aura été la première entreprise à faire confiance à un autre fabricant de puces pour concevoir sa console portable. Lancée, il y a maintenant deux ans, la Claw A1M était basée sur la génération Meteor Lake.

Depuis, Intel a bien évolué et si Meteor Lake a fait figure de déclencheur, les générations suivantes de puces Intel ont réalisé de très nets progrès. MSI en a d'ailleurs profité avec sa Claw 8 AI+ A2VM toujours conçue autour d'une puce Intel, mais de génération Lunar Lake, le Core Ultra 7 258V.

Tout porte cependant à croire qu'il ne s'agissait encore que d'un début et la montée en puissance d'Intel sur ce secteur des consoles portables semble se confirmer : de belles surprises sont attendues à l'occasion du Computex 2026 qui se tiendra du 2 au 5 juin prochains à Taipei.

Il ne serait déjà plus question de Lunar Lake, mais de la génération suivante, Panther Lake laquelle profite souvent d'une solution graphique intégrée bien plus musclée : l'idéale pour une console de jeu !