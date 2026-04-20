Pas question pour Intel de délaisser le marché des consoles portables et l'arrivée de puces Arc G3/Arc G3 Extreme pourrait lui donner un avantage.
Depuis le lancement du Steam Deck de Valve, les consoles portables ont le vent en poupe même si nous ne parlons pas non plus de dizaines de millions d'exemplaires vendus. Sur ce secteur, c'est AMD qui domine, mais Intel n'a pas dit son dernier mot.
Deux puces Panther Lake pour consoles
MSI aura été la première entreprise à faire confiance à un autre fabricant de puces pour concevoir sa console portable. Lancée, il y a maintenant deux ans, la Claw A1M était basée sur la génération Meteor Lake.
Depuis, Intel a bien évolué et si Meteor Lake a fait figure de déclencheur, les générations suivantes de puces Intel ont réalisé de très nets progrès. MSI en a d'ailleurs profité avec sa Claw 8 AI+ A2VM toujours conçue autour d'une puce Intel, mais de génération Lunar Lake, le Core Ultra 7 258V.
Tout porte cependant à croire qu'il ne s'agissait encore que d'un début et la montée en puissance d'Intel sur ce secteur des consoles portables semble se confirmer : de belles surprises sont attendues à l'occasion du Computex 2026 qui se tiendra du 2 au 5 juin prochains à Taipei.
Il ne serait déjà plus question de Lunar Lake, mais de la génération suivante, Panther Lake laquelle profite souvent d'une solution graphique intégrée bien plus musclée : l'idéale pour une console de jeu !
Jusqu'à 80 W de TDP en « Extreme »
La nouvelle nous vient du site souvent bien informé VideoCardz. Nos confrères expliquent qu'il y a déjà deux mois, plusieurs sources avaient déjà évoqué la possibilité de voir des consoles Panther Lake lors du Computex.
Les choses étaient à l'époque encore un peu floues avec, notamment, des dénominations commerciales imprécises. Justement, il est aujourd'hui question de préciser les choses. En premier lieu, Intel partirait sur un line-up en deux parties : Arc G3 d'un côté et Arc G3 Extreme de l'autre.
Des puces dont la vie s'étalerait entre le second trimestre 2026 et le second trimestre 2027 selon les sources de nos confrères. Ce calendrier ne confirme pas la disponibilité réelle des consoles envisagées, mais correspond bien à la fenêtre de présentation déjà évoquée : le Computex 2026.
Notez également que cela signifierait, pour Intel, le lancement d'un successeur (G4 ?) pour ces puces G3 et G3 Extreme, dès l'année prochaine. Mais nous n'en sommes pas encore là.
Les Arc G3 et Arc G3 Extreme utiliseraient des solutions graphiques B370 et B390, logiquement de génération Battlemage. De plus, on parle déjà d'un TDP de base de 25 watts pour l'Arc G3 avec la possibilité d'un boost jusqu'à 65 W pour la version « standard » et 80 W sur la version Extreme.
Parmi les premiers partenaires d'Intel sur cette génération, plusieurs rumeurs ont déjà mentionné les noms de MSI et OneXPlayer sans, toutefois, qu'aucune référence de console ne soit annoncée. En revanche, des marques comme ASUS ou Lenovo ne semblent toujours pas se tourner vers Intel.