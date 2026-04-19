La cour d'appel de Paris a donc rendu son arrêt le jeudi 16 avril 2026, et sa réponse est assez nette. En droit, ce qui compte dans un mémoire, ce ne sont pas les arguments développés dans le texte, mais ce qui est formellement demandé à la fin au juge, à savoir le dispositif. Or, dans celui des associations, il n'y a qu'une seule demande, et elle consiste à confirmer la condamnation d'Apple. Les développements sur l'accord Google/Safari ou la suppression de l'ATT apparaissent bien dans le corps du texte, mais n'ont jamais été transformés en demandes formelles. Apple avait donc attaqué sur le mauvais terrain.