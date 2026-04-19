Microsoft a enterré son application Courrier. Wino Mail reprend le flambeau avec la même simplicité, sans les compromis.
La suppression de l'application Courrier par Microsoft a laissé des millions d'utilisateurs orphelins. Le remplaçant officiel, le nouvel Outlook, fonctionne comme une application web encapsulée. Il affiche de la publicité, consomme davantage de ressources et impose un temps de chargement sensiblement plus long. Wino Mail prend le contrepied exact de cette approche.
Le projet est né de la frustration d'un développeur indépendant, attaché à la simplicité de l'ancienne application Courrier. Son objectif affiché : recréer l'expérience que des millions d'utilisateurs aimaient depuis Windows 8, sans changer ce qui fonctionnait déjà. Le pari est tenu.
Un vrai client natif, pas un habillage web
Wino Mail n'est pas un wrapper web. L'application repose sur WinUI 3, le framework d'interface native de Microsoft pour Windows 11. Le résultat se voit dès le lancement : l'interface s'affiche en moins de deux secondes sur la plupart des configurations récentes. Le nouvel Outlook a besoin de cinq à dix secondes pour atteindre le même état.
L'organisation reprend le classique trois volets : dossiers à gauche, liste des messages au centre, volet de lecture à droite. Les habitués de l'ancienne application Courrier retrouvent leurs repères immédiatement. Côté compatibilité, Wino Mail gère les comptes Microsoft (Outlook, Hotmail, Live), Gmail et les comptes IMAP/SMTP classiques. Jusqu'à trois adresses peuvent coexister dans la version gratuite.
L'application prend en charge les gestes tactiles pour le tri rapide des messages. Elle synchronise les courriels en arrière-plan, même fenêtre fermée, et envoie des notifications via la zone de notification système. Le mode sombre et le mode clair sont paramétrables indépendamment pour l'interface et le lecteur de messages. Ce niveau de personnalisation est rare pour un outil gratuit.
Open source, sans publicité et respectueux des données
Contrairement au nouvel Outlook, Wino Mail n'affiche aucune publicité. L'application ne partage pas non plus les courriels avec des services tiers. Sa politique de confidentialité le confirme explicitement. Le code source, hébergé sur GitHub, permet à chacun de vérifier ces engagements. Pour les utilisateurs soucieux de la confidentialité de leur correspondance, c'est un avantage décisif. Le nouvel Outlook transite par les serveurs Microsoft même pour les comptes IMAP tiers.
La version gratuite couvre l'essentiel : envoi, réception, archivage, gestion des dossiers, marquage et recherche. La prise en charge des alias d'adresses mail fonctionne également dès la version de base. Seul l'ajout de plus de trois comptes simultanés nécessite un achat unique à prix modique. Le développeur travaille actuellement sur l'intégration d'un calendrier et d'un gestionnaire de contacts. L'objectif est de recréer l'ensemble de l'expérience Courrier + Calendrier dans un seul outil natif.
Wino Mail est compatible avec Windows 10 et Windows 11. L'application consomme peu de ressources et peut fonctionner sur des machines modestes sans ralentissement. Pour ceux qui cherchent un client plus complet, Thunderbird reste la référence open source avec ses extensions et son support multiplateforme. Mais Wino Mail vise un créneau différent : celui des utilisateurs qui veulent retrouver la simplicité de l'ancienne application Courrier sans subir la lourdeur d'Outlook.