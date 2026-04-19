Open source, sans publicité et respectueux des données

Contrairement au nouvel Outlook, Wino Mail n'affiche aucune publicité. L'application ne partage pas non plus les courriels avec des services tiers. Sa politique de confidentialité le confirme explicitement. Le code source, hébergé sur GitHub, permet à chacun de vérifier ces engagements. Pour les utilisateurs soucieux de la confidentialité de leur correspondance, c'est un avantage décisif. Le nouvel Outlook transite par les serveurs Microsoft même pour les comptes IMAP tiers.

La version gratuite couvre l'essentiel : envoi, réception, archivage, gestion des dossiers, marquage et recherche. La prise en charge des alias d'adresses mail fonctionne également dès la version de base. Seul l'ajout de plus de trois comptes simultanés nécessite un achat unique à prix modique. Le développeur travaille actuellement sur l'intégration d'un calendrier et d'un gestionnaire de contacts. L'objectif est de recréer l'ensemble de l'expérience Courrier + Calendrier dans un seul outil natif.