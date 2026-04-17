La particularité de cette S350 réside dans son système de double objectif. Elle combine un capteur principal en 4K (8 Mpx) pour une netteté maximale des détails et un second capteur en 2K (3 Mpx). Cette configuration permet de profiter d'un zoom hybride 8x (dont un zoom optique 3x), idéal pour identifier un visage ou un détail précis à l'autre bout d'une pièce sans perte majeure de qualité.