Eufy, la marque de domotique d'Anker, muscle son catalogue de sécurité intérieure avec la S350. Au programme : une définition 4K, un double objectif avec zoom optique et une intelligence artificielle dopée au suivi automatique, le tout sans abonnement obligatoire.
Dans le secteur ultra-concurrentiel de la surveillance domestique, Eufy mise sur la fiche technique pour se démarquer. Sa nouvelle caméra intérieure, la Eufy S350, affichée à 129,99€, propose des fonctionnalités habituellement réservées aux modèles extérieurs haut de gamme.
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Double optique pour ne rien manquer
La particularité de cette S350 réside dans son système de double objectif. Elle combine un capteur principal en 4K (8 Mpx) pour une netteté maximale des détails et un second capteur en 2K (3 Mpx). Cette configuration permet de profiter d'un zoom hybride 8x (dont un zoom optique 3x), idéal pour identifier un visage ou un détail précis à l'autre bout d'une pièce sans perte majeure de qualité.
L'expérience utilisateur est enrichie par l'aperçu double écran, permettant de visualiser simultanément la vue large et la vue zoomée sur son smartphone.
Une couverture à 360° et un suivi intelligent
Côté mobilité, la caméra ne laisse aucun angle mort. Sa tête motorisée offre un champ de vision horizontal à 360° et vertical à 135°. Eufy intègre également des fonctions de confort comme un itinéraire à programmer, pour balayer des points de passage prédéfinis, ainsi qu'un suivi IA. La caméra détecte les mouvements et suit les personnes ou les animaux.
Pour les parents ou les propriétaires d'animaux, la S350 inclut une détection spécifique et un journal dédié aux bébés et animaux, facilitant la consultation des moments clés de la journée.
Un fonctionnement sans fil et sans abonnement
Sur le plan technique, la caméra est compatible avec le Wi-Fi double bande (2,4 GHz et 5 GHz). Enfin, elle s'intègre parfaitement dans les écosystèmes intelligents via Amazon Alexa et Google Assistant.
Le gros point fort de cette caméra Eufy S350 réside dans le fait qu'elle ne nécessite pas d'abonnement obligatoire. En effet, les concurrentes comme la Arlo Pro 6 ou la Arlo Essential Indoor Pan Tilt, nécessitent des abonnements parfois onéreux pour développer toutes leurs fonctionnalités. Eufy a fait le choix de tout proposer dès la sortie de la boite, sans surcoût à l'usage.
Si l'abonnement Cloud pour stocker les données peut s'avérer coûteux, et ne pas convenir à tous les utilisateurs d'un point de vue sécurité, Eufy propose le stockage local. Via une carte micro-SD, il est possible de conserver ses vidéos à la maison, sans devoir les partager sur des serveurs distants.
Quel est le prix de la Eufy S350 ?
La Eufy S350 est d'ores et déjà disponible au tarif de 129,99€ sur le site du fabricant et chez les revendeurs partenaires.