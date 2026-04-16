Depuis le début de la guerre contre l'Iran, des vidéos au format Lego sont diffusées sur le web pour défendre ce pays et moquer Trump. La chaîne qui les mettait en ligne sur YouTube vient d'être suspendue.
Si les attaques lancées par Israël et les États-Unis contre l'Iran le 28 février ont lancé un nouveau cycle d'incertitude mondiale, à cause du blocage du détroit d'Ormouz, et des conséquences que cela a sur les hydrocarbures, ou même les semi-conducteurs, elles ont aussi donné naissance à un phénomène nouveau. Les internautes ont ainsi vu subitement affluer des vidéos au format Lego qui attaquaient Donald Trump et défendaient l'Iran. Des vidéos qui ont connu un très gros écho sur le web.
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YouTube ferme la chaîne d'Explosive Media, qui diffusait les vidéos Lego moquant Trump
Les fameuses vidéos Lego pro-iraniennes dont on entend beaucoup parler ces dernières semaines ne sont pas du goût de YouTube. La plateforme américaine vient en effet de fermer la chaîne d'Explosive Media, qui les diffusait.
« Nous avons fermé cette chaîne pour violation de nos règles sur les spams, les pratiques trompeuses et les escroqueries » a ainsi expliqué un porte-parole de YouTube à l'AFP. Une décision qui ne devrait pas trop avoir d'impact sur la viralité de ces vidéos.
Des vidéos extrêmement virales depuis le début des frappes américaines contre l'Iran
On les retrouve en effet un peu partout sur la toile, que ce soit sur X, Telegram, ou bien même sur Spotify (pour ce qui est des chansons produites au mode rap). Meta de son côté a pris une mesure similaire à YouTube en supprimant la chaîne Instagram d'Explosive Media, mais très vite un nouveau compte du même nom est apparu.
Les codes de ces vidéos en anglais générées par IA montrent que ses créateurs pro-iraniens ont pour ambition première de s'adresser à un public étranger. Quelques fois c'est plutôt les Américains qui sont visés (évocation du dossier Epstein ou bien de l'image postée par Trump où ce dernier reprend les habits du Christ), quand d'autres fois, c'est plutôt le reste du monde, avec notamment un rappel des différentes interventions américaines à travers la planète ces 70 dernières années.