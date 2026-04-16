Les fameuses vidéos Lego pro-iraniennes dont on entend beaucoup parler ces dernières semaines ne sont pas du goût de YouTube. La plateforme américaine vient en effet de fermer la chaîne d'Explosive Media, qui les diffusait.

« Nous avons fermé cette chaîne pour violation de nos règles sur les spams, les pratiques trompeuses et les escroqueries » a ainsi expliqué un porte-parole de YouTube à l'AFP. Une décision qui ne devrait pas trop avoir d'impact sur la viralité de ces vidéos.