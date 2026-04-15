Session est née en 2019 sous le nom "Loki Messenger", développée en Australie par ce qui allait devenir la Session Technology Foundation. L'application s'est rapidement distinguée de Signal sur un point clé puisqu'elle ne demande aucun numéro de téléphone ou adresse email pour s'inscrire. À l'instar du trafic Web de Tor, les messages transitent par un réseau de nœuds décentralisés plutôt que par des serveurs centraux.

Session affiche 1,7 million d'utilisateurs actifs mensuels. L'app obtient de bonnes notes sur les stores, et la messagerie enregistre une croissance continue. Il faut dire qu'en 2021, Session a profité de la fuite massive des utilisateurs de WhatsApp lorsque celle-ci souhaitait mettre en place un partage de données avec Meta et introduire de nouvelles conditions d'utilisation. Session a ensuite pris le risque de couper les ponts avec le protocole Signal pour développer le sien. Cette décision lui a permis de consolider ses travaux mais en alourdissant aussi ses coûts de développement.

Aujourd'hui, le projet n'a plus les moyens de payer ses développeurs. La fondation explique que le maintien d'une infrastructure décentralisée et sécurisée coûte cher, même avec une équipe réduite. Elle estime ce coût minimum à environ un million de dollars par an.

La STF avait lancé un premier appel aux dons en mars. Le co-fondateur Chris McCabe écrivait alors que "le projet est sur la voie de l'autosuffisance, mais son avenir reste fragile". Il appelait chaque utilisateur à contribuer au moins un dollar. Mais, cela n'a pas suffi. Aujourd'hui, 121 000 dollars ont été collectés. Avec ce budget, l'infrastructure restera en ligne jusqu'au 8 juillet 2026, mais sans développeurs, aucune mise à jour n'est prévue, les bugs existants ne seront pas corrigés et aucune nouvelle version ne devrait sortir.