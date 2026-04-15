La messagerie chiffrée open source Session vient de passer en mode survie. La Session Technology Foundation a lancé un appel d'urgence aux dons et prévient : sans un million de dollars, l'application fermera définitivement le 8 juillet 2026.
Le 9 avril 2026 marquait le dernier jour de travail pour l'ensemble des développeurs et salariés de la Session Technology Foundation (STF). Depuis cette date, l'application tourne exclusivement grâce à des bénévoles, sans aucun salarié en poste.
Zéro salarié, 90 jours pour survivre : Session lance son dernier appel
Session est née en 2019 sous le nom "Loki Messenger", développée en Australie par ce qui allait devenir la Session Technology Foundation. L'application s'est rapidement distinguée de Signal sur un point clé puisqu'elle ne demande aucun numéro de téléphone ou adresse email pour s'inscrire. À l'instar du trafic Web de Tor, les messages transitent par un réseau de nœuds décentralisés plutôt que par des serveurs centraux.
Session affiche 1,7 million d'utilisateurs actifs mensuels. L'app obtient de bonnes notes sur les stores, et la messagerie enregistre une croissance continue. Il faut dire qu'en 2021, Session a profité de la fuite massive des utilisateurs de WhatsApp lorsque celle-ci souhaitait mettre en place un partage de données avec Meta et introduire de nouvelles conditions d'utilisation. Session a ensuite pris le risque de couper les ponts avec le protocole Signal pour développer le sien. Cette décision lui a permis de consolider ses travaux mais en alourdissant aussi ses coûts de développement.
Aujourd'hui, le projet n'a plus les moyens de payer ses développeurs. La fondation explique que le maintien d'une infrastructure décentralisée et sécurisée coûte cher, même avec une équipe réduite. Elle estime ce coût minimum à environ un million de dollars par an.
La STF avait lancé un premier appel aux dons en mars. Le co-fondateur Chris McCabe écrivait alors que "le projet est sur la voie de l'autosuffisance, mais son avenir reste fragile". Il appelait chaque utilisateur à contribuer au moins un dollar. Mais, cela n'a pas suffi. Aujourd'hui, 121 000 dollars ont été collectés. Avec ce budget, l'infrastructure restera en ligne jusqu'au 8 juillet 2026, mais sans développeurs, aucune mise à jour n'est prévue, les bugs existants ne seront pas corrigés et aucune nouvelle version ne devrait sortir.
Un million de dollars pour la cryptographie post-quantique et Session Pro
L'objectif est donc de collecter un million de dollars. Cette somme correspond à deux chantiers bien précis. D'une part la STF entend refondre le protocole de communication de l'application. Il apporterait la "forward secrecy" (ou confidentialité persistante). Concrètement, si une clé de chiffrement est compromise un jour, les messages échangés avant cet incident resteront protégés. Le protocole intégrerait également la cryptographie post-quantique, c'est-à-dire une protection contre les futurs ordinateurs quantiques qui pourraient casser les systèmes de chiffrement actuels. Une meilleure gestion des appareils connectés ferait aussi partie de la mise à jour.
Le second chantier consiste à finaliser l'abonnement payant Session Pro. L'idée est donc de ne plus dépendre des dons et de rendre le projet financièrement autonome. Si cet objectif est atteint, la STF indique qu'elle espère ne plus avoir à solliciter la communauté.
Pour faire un don, la fondation accepte les cartes bancaires via Donorbox, ainsi que des cryptomonnaies : Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, USDC et USDT. Une option de don anonyme est disponible via le service tiers Silent Donor pour ceux qui préfèrent ne pas laisser de traces. Toute contribution est à effectuer sur getsession.org/donate.
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